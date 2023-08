Scoperto traffico illecito di cuccioli dalla Russia a Verona: 10 persone denunciate La vendita illegale degli animali, soprattutto cani e gatti, avrebbe fruttato oltre 40mila euro. I reati contestati alle persone coinvolte sono commercio illegale, contrabbando e l’utilizzo di documenti falsi.

A cura di Eleonora Panseri

Dieci persone sono state denunciate dopo che i funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e gli agenti della Guardia di Finanza del Gruppo di Villafranca hanno scoperto e messo fine a un traffico illecito di cuccioli provenienti dalla Russia all’aeroporto “Valerio Catullo” di Verona. La vendita illegale avrebbe fruttato a quanti erano coinvolti oltre 40mila euro.

L’indagine, oltre a rivelare lo scopo commerciale dell’introduzione degli animali sul territorio italiano, ha anche scoperto che la documentazione presentata dai passeggeri che arrivavano dalla Federazione Russa era falsa e di determinare l'importo dell’Iva evasa.

I reati contestati alle persone denunciate sono commercio illegale di animali da compagnia, contrabbando e l'utilizzo di documenti falsi. Otto di loro andranno a processo dopo la richiesta della Procura della Repubblica di Verona di rinvio a giudizio.

Leggi anche Così il fiuto del cane Elio ha fatto scoprire alla Finanza le due borse con un milione di euro

Come si sono svolte le indagini

Uno dei cuccioli recuperati dalla Guardia di Finanza e dai funzionari della Dogana durante l’operazione

Secondo quanto hanno spiegato gli agenti, tra il 2021 e il 2022 si sarebbe verificato un evidente aumento di passeggeri provenienti dalla Russia con animali da compagnia. L’ingresso dei cuccioli, soprattutto cani e gatti, non sembrava irregolare poiché la documentazione esibita, i passaporti degli animali, riportava la dicitura “movimento per finalità non commerciale”.

Ulteriori indagini, che si sono svolte con appostamenti, interviste alle persone in transito presso il terminal “arrivi” dello scalo e accertamenti finanziari, hanno permesso di confermare il fatto che il traffico di animali fosse destinato alla vendita illecita. I veterinari dell'Ulss 9 hanno in seguito accertato anche il buono stato di salute generale dei 29 cuccioli, tra i quali cani come Poodle Toy, Blue Merle Pomeranian, Yorkshire Terrier, Pug, German Spitz Pomeranian e gatti Scottish-Strite, Maine Coon, Siamese, British Longhair e Abyssinian.