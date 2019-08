Orribile scoperta nelle scorse ore nelle campagne di Carlentini, nel Siracusano. A terra, rinchiuso in un sacco di plastica, è stato rivenuto il corpo senza vita di un uomo. La scoperta shock nella tarda mattinata di domenica in un terreno in contrada Cirico. A lanciare l'allarme, allertando le forze dell'ordine con una chiamata al 112, è stato un residente della zona. L'uomo, camminando, si è imbattuto nello strano sacco di plastica nascosto dietro un muro di cinta da cui proveniva uno sgradevole odore e ha subito capito che c'era qualcosa che non andava. Come accertato dagli inquirenti accorsi sul posto, infatti, si trattava del corpo senza vita di un uomo in avanzato stato di decomposizione avvolto in una body bag, la sacca utilizzata dai medici legali per la conservazione di cadaveri o resti umani. Sul posto sono accorsi i militari dell'Arma della compagnia di Augusta e poi il medico legale e i reparti scientifici per i rilievi del caso.

Del fatto è stata informata la magistratura e sul caso sono subito scattate le indagini coordinate dal sostituto procuratore di Siracusa Salvatore Grillo.ma sulla scoperta per ora resta il giallo. Al momento le cause del decesso infatti sono ancora tutte da stabilire anche se l'ipotesi più plausibile ovviamente è che si tratti di morte violenta. Ignota anche l'identità della vittima al momento che sul posto non sono stati ritrovati documenti o altro che possa ricondurre alle sue generalità. Da una prima ispezione cadaverica, il medico legale ha stabilito solo che si tratta di un uomo di età compresa tra i 50 e 55 anni morto da diversi giorni. La morte in particolare risalirebbe a quattro giorni fa. Sul corpo sono stati scoperti due piccoli fori ma non e' chiaro se siano stati provocati da proiettili o dall'avanzato stato di decomposizione. Maggiori dettagli arriveranno sicuramente dai risultati dell'autopsia sul cadavere già disposta dalla procura e che sarà effettuata nelle prossime ore dal medico legale Francesco Cascio.