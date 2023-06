Scooter contro l’auto dopo il ritorno dalla discoteca: calciatore 18enne del Livorno in fin di vita Tremendo tamponamento all’alba di ieri 4 giugno sulla variante Aurelia, tra San Vincenzo e Donoratico, in provincia di Livorno. Gravissimo l’amico del 18enne che era con lui in motorino. Da chiarire la dinamica dell’incidente. Il trentenne alla guida della Ford Focus sarebbe risultato positivo all’alcol test.

A cura di Biagio Chiariello

immagine di repertorio

Un gravissimo incidente stradale è avvenuto alle 5 di ieri, domenica 4 giugno, sulla variante Aurelia, tra San Vincenzo e Donoratico in direzione nord nel Livornese. Uno scontro tra un'auto e uno scooter sul quale viaggiavano due giovani. Uno di loro è Anwar Megbli, il 18enne calciatore del Livorno U19 è arrivato in fin di vita all’ospedale di Pisa e nel pomeriggio è stato avviato il tracciato per dichiararne la morte cerebrale.

I due ragazzi avevano trascorso la serata in discoteca e, praticamente all'alba di ieri, erano saliti in scooter, probabilmente in direzione di Rosignano, dove abitavano. Lo scontro è avvenuto intorno alle 5.30 sulla Variante Aurelia – tra Donoratico e San Vincenzo, nel territorio comunale di Castagneto Carducci (Livorno): una Ford Focus avrebbero tamponato il motorino. I due sono finiti prima contro il lunotto anteriore della macchina. Poi sbalzati sull’asfalto – dove non ci sono segni di frenata – a distanza di metri.

Quando i soccorritori sono giunti sul posto, li hanno trovati agonizzanti. Sono stati trasportati in ospedale in gravi condizioni. Uno è stato portato con l’elicottero Pegaso 3 a Pisa in codice rosso, il secondo a Cecina anche lui in codice rosso. Sul posto oltre ai sanitari anche la polizia stradale per gli accertamenti e i rilievi.

Il trentenne alla guida della Ford Focus sarebbe risultato positivo all'alcol test e nel corso degli accertamenti avrebbe riferito agli agenti della polizia stradale di non aver visto quello scooter che stava viaggiando nella sua stessa direzione di marcia, come gli altri occupanti della macchina Tutti elementi finiti nel fascicolo della polizia stradale prontamente consegnato nelle mani del sostituto procuratore

La situazione più grave è quella di Anwar Megbli che, in condizioni disperate, viene immediatamente trasportato a Cisanello con l’elisoccorso. Ma sembra che ci sia poco da fare: è infatti viene avviato il tracciato per verificare la morte cerebrale.

Anwar Megbli gioca come trequartista degli Juniores nazionali amaranto, convocato anche in prima squadra per il suo talento. Nato a Livorno da padre marocchino, vive a Rosignano.