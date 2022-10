Scontro tra auto sulla Porrettana: Federico muore a 20 anni, lo trova il papà che era andato a cercarlo Terribile incidente tra Bellavalle e Corniolo, nel comune di Sambuca Pistoiese, lungo la Porrettana: un ragazzo di soli 20 anni, Federico Boraggini, è morto e altre 3 persone sono rimaste ferite dopo uno scontro tra due auto. Indagini in corso.

A cura di Ida Artiaco

Immagine da Facebook.

È di un morto e tre feriti il bilancio del terribile verificatosi la scorsa notte tra Bellavalle e Corniolo, nel comune di Sambuca Pistoiese, lungo la Porrettana, precisamente al chilometro 25.

La vittima si chiama Federico Boraggini, aveva solo 20 anni. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, per cause ancora da stabilire, intorno alle 19:30 il ragazzo sembra che abbia perso il controllo del suo mezzo finendo contro un’auto che preveniva in senso opposto. Da lì il devastante impatto frontale con un’altra auto, un suv Range Rover, che proveniva dalla direzione opposta e che non gli ha lasciato scampo.

Nonostante i tentativi di rianimazione effettuati dai soccorsi giunti sul posto, per lui non c'è stato nulla da fare: i sanitari del 118 non hanno potuto far altro che dichiararne il decesso. Nello scontro sono rimaste ferite tre persone. Sono stati altri automobilisti di passaggio a dare l'allarme. Per gli accertamenti sulla dinamica sono intervenuti i carabinieri.

Federico pare stesse tornando a casa risalendo lungo la strada di montagna. Più avanti, a bordo di un’altra auto, come riporta il quotidiano La Nazione, c’era il padre Roberto, con il quale viveva: entrambi stavano tornando a casa, a Sambuca.

Il 20enne si occupava di prestare soccorso agli altri alla Croce Verde di Sambuca, sempre insieme al papà. Proprio i compagni della Croce Verde i primi ad accorrere sul posto, seguiti a stretto giro dal padre, che non vedendolo rientrare era tornato indietro fino a raggiungere il luogo della tragedia. I soccorritori hanno fatto il possibile, anche con l’ausilio del defibrillatore, ma non c’è stato nulla da fare.