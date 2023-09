Scontro tra auto e tir mentre va a lavoro, Enrico muore a 33 anni dopo 4 giorni di agonia Un ragazzo di 33 anni, Enrico Bedana, è morto nel reparto di rianimazione dell’ospedale di Padova dopo essere rimasto coinvolto lunedì scorso in terribile incidente sulla statale 16 “Adriatica”, nella zona di Stanghella, mentre andava a lavoro con la sua auto. Il sindaco di Solesino, paese d’origine della vittima: “Possa il tempo lenire il dolore della famiglia”.

A cura di Ida Artiaco

Lutto a Solesino, comune di poco più di seimila abitanti del Padovano, per la morte di Enrico Bedana: il 33enne era rimasto coinvolto lunedì scorso in un incidente stradale mentre era a bordo della sua auto sulla strada per andare a lavoro, ma è deceduto dopo un'agonia durata quattro giorni nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Padova.

L'incidente si è verificato il 18 settembre sulla statale 16 "Adriatica", nella zona di Stanghella. L'auto a bordo della quale viaggiava la vittima, una Volkswagen Polo, il quale si era fermato lungo la carreggiata per entrare nella sua azienda, è stata prima tamponata da un tir e poi scaraventata nella carreggiata opposta, per un secondo impatto con un altro mezzo pesante.

Trasportato in condizioni gravissime in ospedale a Padova, dopo che i vigili del fuoco avevano lavorato a lungo per estrarlo dalle lamiere, Besana è stato sottoposto a una serie di operazioni che però non sono bastate a salvargli la vita.

"Solesino tutta piange! Apprendo con immane dolore della morte del nostro concittadino Enrico, un’altra giovane vittima spezzata in un attimo, in un terribile incidente stradale. Mi stringo con profondo cordoglio attorno alla famiglia. Possa il tempo lenire il loro dolore", è il messaggio pubblicato su Facebook dal sindaco di Solesino, Elvy Bentani.

Tanti anche i messaggi di cordoglio lasciati da amici e conoscenti sui social. "Un ragazzo si alza di lunedì mattina E deve andare a lavorare. Prende l’auto. Accende la radio. Sorride canticchiando perché tutto sommato è felice di avere un lavoro e ci va volentieri. Sta per entrare nella sua cara azienda. Ma un tir non vede che sta svoltando. E la sua vita, come quella di tutti i suoi cari, termina lì. Ciao Enrico Bedana, ciao angelo biondo", ha scritto Elena. "Tutta Solesino si stringe alla famiglia, alle persone a lui care e a tutti gli amici di Enrico. Non mi escono parole per esprimere ciò che in questi momenti si può provare.Le mie più sentite condoglianze", è il messaggio del consigliere comunale Davide Trevisan.