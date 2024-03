Scontro frontale nel Sassarese: chi sono le tre vittime dell’incidente sulla statale 291 Sono tre le vittime del grave incidente avvenuto nel Sassarese nella serata di domenica 17 marzo, intorno alle 19: Christian Foddai, 19 anni, la fidanzata di 16 e il 41enne Antonio Luigi Murineddu. Le due auto su cui viaggiavano si sono scontrate con violenza sulla statale 291. Ferita anche una famiglia di tre persone, trasportate in codice rosso in ospedale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Eleonora Panseri

Foto Telesardegna

Sono tre le vittime del grave incidente avvenuto nel Sassarese nella serata di ieri, domenica 17 marzo, intorno alle 19. Sulla statale 291, nel tratto fra la borgata di Tottubella e l'immissione sulle Quattro corsie, le due auto su cui viaggiavano si sono scontrate con violenza.

Coinvolto nel sinistro anche un terzo veicolo con a bordo una coppia e la figlia di 10 anni, trasportati in codice rosso all'ospedale Santissima Annunziata, ma le loro condizioni non sarebbero gravi.

Sulla prima vettura, una Seicento, viaggiavano in direzione Alghero Christian Foddai, 19 anni, e la sua fidanzata di 16. L'auto dei due giovanissimi, per cause ancora da chiarire, è andata a impattare contro un Suv bianco Mercedes.

Alla guida del secondo mezzo, che secondo le prime ricostruzioni pare avesse avviato una manovra azzardata di sorpasso, c'era il 41enne Antonio Luigi Murineddu, meccanico di barche sassarese, sposato e padre di una bimba, riporta La Nuova Sardegna.

Nelle immagini dell'incidente si vede l'utilitaria completamente distrutta dall’impatto: Christian Foddai, che si trovava alla guida, e la fidanzata 16enne che viaggiava accanto a lui, sono morti sul colpo, così come Murineddu, che pur viaggiando su un mezzo più grosso, è rimasto ucciso nello schianto.

Sull'esatta ricostruzione del violento frontale stanno ancora lavorando i carabinieri della stazione di Alghero. Restano ancora diversi elementi da verificare, anche se testimoni raccontano di aver assistito a un tentativo di sorpasso a velocità elevata.

"C’era una lunghissima fila di auto che marciava in direzione Sassari e a un certo punto due macchine hanno sorpassato tutti a una velocità impressionante", ha raccontato una persona presenta al momento dell'impatto.

"Abbiamo fatto in tempo a vedere la prima, un’auto scura, riuscire a rientrare in tempo nella corsia di marcia. La seconda, una Mercedes bianca, è rimasta invece nella corsia di sorpasso e ha preso in pieno la Seicento che arrivava in direzione Alghero". Lo scontro è avvenuto al chilometro 16 della statale, in un tratto rettilineo ma con la carreggiata particolarmente stretta.