Scontri tra studenti e polizia al corteo contro Meloni a Torino: cariche e manganellate, diversi feriti Scontri violentissimi oggi a Torino tra manifestanti e forze dell’ordine; il corteo è stato organizzato per contestare la partecipazione di Giorgia Meloni al Festival delle Regioni, si registra un ferito. Le foto e i video delle manganellate agli studenti.

A cura di Ida Artiaco

Attimi di tensione oggi a Torino tra le forze dell'ordine e i manifestanti, in prevalenza studenti delle scuole superiori e universitari, che si sono riuniti di fronte a Palazzo Nuovo per contestare la partecipazione della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, al Festival delle Regioni.

Come confermano i video di Fanpage.it, alcuni poliziotti hanno cercato di fermare i manifestanti, circa 250 in totale, che hanno anche sfoggiato delle bandiere No Tav, con cariche e manganellate.

L'intenzione dei manifestanti è di raggiungere il Teatro Carignano dove alle 12 è previsto l'intervento della premier. Tutto sembrava sotto controllo all'inizio, ma poi alcuni dei presenti in piazza hanno cominciato a correre, di fatto deviando dal percorso che era stato immaginato dalle forze dell'ordine. Il centro, infatti, è blindato, una sorta di zona rossa che protegge il palazzo dove si tiene l'incontro istituzionale.

Il primo scontro si è verificato in via delle Rosine, all'angolo con via Principe Amedeo, poi i manifestanti sono riusciti ad arrivare quasi a Piazza Castello evitando il doppio blocco delle forze dell'ordine, in assetto antisommossa, in via Lagrange e attraverso il cortile delle gallerie San Carlo. Si sono anche verificati lanci di uova.

Ci sarebbe, secondo Fanpage.it, anche una persona rimasta ferita. Si tratta di un partecipante al corteo che è stato colpito alla testa. Ma secondo indiscrezioni sarebbero molti di più.

Nuove cariche si sono registrate anche in Piazza Castello nei pressi della Prefettura dove si trovano i manifestanti circondati da un cordone della polizia in attesa di sviluppi.

In aggiornamento.