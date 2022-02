Scontri durante manifestazione Torino, feriti una studentessa e 7 tra carabinieri e poliziotti Almeno otto persone sono rimaste ferite oggi a Torino, durante gli scontri tra gli studenti e le forze dell’ordine davanti all’ingresso di Confindustria.

A cura di Susanna Picone

Una studentessa rimasta ferita a Torino

Almeno otto persone sono rimaste ferite oggi a Torino, durante gli scontri di questa mattina tra gli studenti e le forze dell'ordine davanti all'ingresso di Confindustria. Sono 7 i feriti tra le Forze dell'ordine – si tratta di sei carabinieri, tra cui un ufficiale, e un funzionario di polizia – finora confermati dalla Questura di Torino e a questi si aggiunge una studentessa che avrebbe riportato delle ferite alla testa. Un funzionario della Polizia sarebbe stato colpito da una bastonata alla testa e un tenente dei Carabinieri è stato ferito a un occhio. Entrambi sono stati portati in ospedale per essere medicati. Altri cinque carabinieri hanno invece riportato ferite lievi.

Travisati e armati di pietre e bastoni, alcuni giovani si sono staccati questa mattina dal corteo degli studenti torinesi e hanno forzato il cancello della palazzina di via Vela. Sono state lanciate uova di vernice e qualcuno ha tentato di fare irruzione nel palazzo senza riuscirci. Le forze dell'ordine in tenuta antisommossa hanno respinto il tentativo dei manifestanti: ne sono nati momenti di tensione con manganellate da parte delle forze dell'ordine e bastonate da parte degli studenti. Gli altri studenti in corteo, nel frattempo, sono ripartiti dopo una breve assemblea davanti agli uffici del Miur di corso Vittorio.

Numerose le manifestazioni indette oggi in diverse città italiane contro il sistema dell'alternanza scuola-lavoro, in seguito alla morte di due studenti, di 18 e 16 anni, Lorenzo Parelli, di Udice, e Giuseppe Lenoci, deceduto in un incidente stradale mentre svolgeva uno stage nelle Marche. Studenti manifestano anche contro il ritorno delle prove scritte alla maturità.