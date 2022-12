Scomparso in auto il giorno della vigilia di Natale, Rosario Oliveri trovato morto dai boy scout È stato ritrovato morto Rosario Oliveri, il 71enne scomparso il giorno della vigilia di Natale nei pressi di Trapani. A individuare il cadavere, un gruppo di scout che si trovava in Contrada Baronia a Salemi.

Era scomparso il giorno della vigilia di Natale Rosario Oliveri, il 71enne di Gibellina, nei pressi di Trapani. Il corpo senza vita dell'anziano è stato ritrovato nelle scorse ore da un gruppo di boy scout in una vasca di accumulo delle acque piovane in Contrada Baronia a Salemi.

Stando a quanto ricostruito, il corpo era immerso nel fango e pertanto non immediatamente riconoscibile. Sulle cause della morte indagano ora le forze dell'ordine, intervenute sul posto insieme agli operatori del 118 di Gibellina, i vigili del fuoco di Salemi e di Castelvetrano. Sono ancora moltissimi gli interrogativi aperti per quanto riguarda il misterioso decesso: l'uomo si era allontanato sabato scorso dalla sua abitazione a bordo della sua auto.

Nessuno sa quale fosse la destinazione dell'agricoltore che aveva lasciato casa in macchina poco prima del tradizionale cenone in famiglia. La vettura è stata rintracciata dalle forze dell'ordine grazie al segnale del gps localizzato su una vecchia strada vicino a una ferrovia dismessa.

Il cadavere è stato individuato diversi giorni dopo con un'intensa attività di ricerca da parte dei carabinieri di Salemi: il luogo del ritrovamento si trova, secondo quanto reso noto dai soccorritori, a circa 2 km di distanza dai binari morti della stazione di Salemi.

Nei prossimi giorni saranno approfondite le indagini per accertare la dinamica del decesso ed eventuali responsabilità. La scomparsa del 71enne era stata denunciata dai familiari che non lo avevano visto rientrare per il cenone in famiglia.

Al momento gli inquirenti mantengono il massimo riserbo sulle piste investigative più accreditate. Per capire con più precisione cosa possa essere accaduto all'anziano dopo il suo allontanamento in auto sarà necessario effettuare accertamenti medici sul cadavere.