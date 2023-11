Scomparso il 25enne Kevin Fidone, non si hanno più notizie da una settimana: era in Germania per lavoro Il 25enne Kevin Fidone, originario di Scicli, nel Ragusano, era partito il 24 ottobre per la Germania, dove avrebbe dovuto lavorare come cameriere. Arrivato lì avrebbe scoperto di non avere l’impiego promesso e si sarebbe quindi trasferito da un amico in una città vicina. L’ultima a sentirlo, una settimana fa, è stata la madre.

A cura di Eleonora Panseri

Kevin Fidone, 25 anni

Sono giorni di angoscia per i familiari di Kevin Fidone, 25 anni, originario di Scicli, piccolo comune del Ragusano. Del ragazzo non si hanno più notizie da lunedì 30 ottobre. Il giovane siciliano era partito pochi giorni prima, il 24, per la Germania.

Era diretto a Francoforte dove avrebbe dovuto lavorare come cameriere ma, quando è arrivato nel Paese ha ricevuto una notizia inaspettata: Kevin avrebbe scoperto di non avere più il lavoro promesso e nemmeno un posto in cui dormire.

L'ultima chiamata alla madre

Si sarebbe quindi trasferito nella città di Offenbach, confinante con Francoforte, ospitato da un amico. L'ultima chiamata fatta dal 25enne alla madre, in cui la aggiornava sulla sua situazione, risalirebbe al 30 ottobre. Nei giorni successivi però non avrebbe fatto sapere più nulla e di lui si sarebbe persa ogni traccia ormai da una settimana. Secondo quanto si apprende, sembra che già alcuni anni fa, nel 2019, Kevin fosse sparito senza dare sue notizie alla famiglia per qualche giorno.

L'identikit del ragazzo e la mobilitazione sui social

Come si legge sul sito della trasmissione in onda su Rai Tre "Chi l'ha visto?", che si sta occupando del caso di scomparsa e che ha diffuso l'identikit e i dettagli sulla sparizione del ragazzo, Kevin ha occhi e capelli castani, è alto un metro e 75 centimetri e al momento della scomparsa indossava una tuta blu e una giacca a vento rossa. Il giovane ha anche dei segni distintivi un tatuaggio sul collo e una cicatrice sopra l'occhio sinistro.

Sui social intanto continuano a moltiplicarsi gli appelli di familiari, amici e conoscenti del 25enne. A distanza di 4 giorni dalla scomparsa di Kevin la mamma aveva pubblicato un TikTok dove scriveva: "L'ultimo giorno che l'ho sentito è stato lunedì in videochiamata, poi sparito, cellulare spento. Non è da lui, vi prego, aiutatemi".