Scomparso da 8 mesi: l’imprenditore Davide Pecorelli trovato vivo alla deriva su un gommone L’incredibile storia a lieto fine dell’imprenditore ed ex arbitro Davide Pecorelli, scomparso nel gennaio scorso durante un viaggio di affari in Albania in circostanze oscure e che ora lui stesso dovrà chiarire ripercorrendo quanto gli è accaduto. L’uomo è stato ritrovato vivo mentre era alla deriva su un gommone al largo della Toscana.

A cura di Antonio Palma

Scomparso nel nulla durante quello che doveva esse un viaggio di affari in Albania, ormai era stato considerato morto anche dagli stessi familiari visto che non aveva lasciato tracce ma, otto mesi dopo la sua sparizione, l'incredibile colpo di scena: l'uomo è stato ritrovato vivo mentre era alla deriva su un gommone al largo della Toscana. È l'incredibile storia a lieto fine dell’imprenditore ed ex arbitro Davide Pecorelli, scomparso nel gennaio scorso in Albania in circostanze oscure e che ora lui stesso dovrà chiarire ripercorrendo quanto gli è accaduto. Il 45enne, originario San Giustino in provincia di Perugia, dovrà raccontarlo ai familiari tra cui l'anziano padre, la ex moglie e i figli ma anche ai pm della procura di Perugia che, dopo la denuncia di scomparsa da parte dei parenti, aveva aperto un fascicolo di inchiesta sul suo caso che vedeva tra le ipotesi di reato anche quella di omicidio.

Del resto dopo il viaggio in Albania iniziato nel dicembre scorso e la sua scomparsa, a far temere il peggio alcune erano state alcune circostanze terribili come l'auto che aveva noleggiato all'aeroporto di Tirana ritrovata bruciata al confine con il Kosovo. Nell'auto vi erano suoi effetti personali ma di lui nessuna traccia. Si era parlato di un possibile suicido o anche di un efferato omicidio ma in realtà di lui non vi erano tracce. Il 45enne, che gestisce un albergo e alcune negozi di parrucchiere, però evidentemente è tornato in Italia in qualche modo, sano e salvo, continuando però a nascondersi.

Secondo quanto ricostruito finora, l'uomo è stato ritrovato nelle scorse ore in ottime condizioni su un gommone nel mare dell'Arcipelago Toscano. Pare che l'ultimo spostamento, anche questo avvolto nel mistero, fosse partito dall'Isola del Giglio, dove ha dormito venerdì notte, in direzione della vicina isola di Montecristo, tra l'altro vietata ai turisti. Durante il tragitto, però, è stato sorpreso dal mare mosso e l'imbarcazione è andata in avaria. Quando è stato soccorso non aveva neanche i documenti. Dopo aver riabbracciato i suoi, l'imprenditore lunedì verrà ascoltato dalla magistratura perugina per ricostruire i suoi spostamenti e raccontare la sua versione dei fatti