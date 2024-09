Scomparso a Pisa il 25enne Guido Rossi, l’appello della famiglia: “Da due giorni non abbiamo sue notizie”

video suggerito

A cura di Eleonora Panseri

Guido Rossi, 25 anni

È da due giorni che del 25enne Guido Rossi non si hanno più notizie. Il giovane è scomparso a Pisa nella mattinata di mercoledì 25 settembre. Non è tornato a casa e la mamma ha deciso di diffondere un appello nel tentativo di rintracciarlo e riabbracciarlo.

"Stiamo cercando nostro figlio, Guido Rossi, non abbiamo più notizie di lui da ieri mattina", ha scritto la donna, Susanna Baldacci, in un post pubblicato ieri, martedì 26, su Facebook e che sta circolando in queste ore.

Secondo quanto riferisce la madre nel breve appello, l'ultima posizione conosciuta del 25enne, in base al tracciato delle celle telefoniche, sarebbe nella zona di Via delle Bocchette. Ora il suo cellulare risulta spento.

I familiari hanno fornito alcune informazioni sull'aspetto di Guido: il 25enne è alto 1.80, ha capelli castani e occhi scuri. Nel post è stata inserita anche una foto, per cercare di facilitare l'identificazione e le ricerche.

"Chiediamo la massima condivisione, se qualcuno pensa di averlo visto ci contatti a questi numeri: 3471073762 – 3476098733. Oppure contatti il 112. Anche la polizia è allertata", ha scritto ancora la madre del giovane.

Nella sezione dei commenti molte persone hanno fatto sapere alla madre di aver condiviso l'appello anche sui loro profili per cercare di aiutare tutta la famiglia ed espresso la loro vicinanza. Ora la notizia è stata ripresa da diversi quotidiani.

Secondo quanto è stato riportato dal Corriere Fiorentino, il 25enne ha bisogno di prendere dei farmaci, e sarebbe anche per questo motivo che i genitori hanno lanciato l'allarme e chiesto la collaborazione e l'intervento delle forze dell'ordine.

Chiunque dovesse dunque avvistare il ragazzo, avesse sue notizie o dovesse anche solo apprendere informazioni utili al suo ritrovamento, è pregato di contattare gli agenti di Polizia, gli uomini dell'Arma dei Carabinieri oppure i numeri condivisi dalla famiglia di Guido.