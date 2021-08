Ritrovato in mare il corpo senza di vita di Alfredo Pezzino Rao, scomparso da Palermo 2 giorni fa È stato ritrovato senza vita Alfredo Pezzino Rao, il 25enne scomparso da due giorni da Palermo. Le forze dell’ordine e la Guardia Costiera impegnate nelle ricerche su tutto il territorio della provincia hanno ritrovato il corpo in mare. Il 25enne si era allontanato il 9 agosto senza fare ritorno a casa per la notte. Nella giornata di ieri era stata ritrovata la sua auto in zona Barcello.

A cura di Gabriella Mazzeo

Si è conclusa nel peggiore di modi la vicenda della scomparsa di Alfredo Pezzino Rao, il corpo senza vita del 25enne palermitano è stato ritrovato in mare a 2 miglia da Isola delle Femmine. L'ultima volta, amici e famiglia lo avevano visto il 9 agosto scorso, quando Alfredo si era allontanato da casa senza farvi più ritorno.

Il 25enne di Palermo sarebbe salito in macchina prima di sparire apparentemente nel nulla: la famiglia non aveva sue notizie da due giorni. Il ragazzo non è rientrato a casa per la notte e il dettaglio ha fatto scattare l'allarme. Le ricerche dei vigili del fuoco sono partite dalla zona di Barcarello, lì dove l'auto del giovane è stata ritrovata. Sulla spiaggetta poco lontano, invece, è stato rinvenuto lo zaino contenente la custodia delle pinne da sub. Stando a quanto ricostruito finora sembra che si sia tuffato a Barcarello, dove era solito fare lunghe nuotate.

Secondo le forze dell'ordine il giovane potrebbe essersi sentito male mentre si trovava in acqua. I genitori e gli amici hanno lanciato numerosi appelli sui social nella speranza che Alfredo possa tornare a casa. A occuparsi delle ricerche in mare, invece, sono stati i sommozzatori, all'opera nel tentativo di scandagliare i fondali per trovare nuovi indizi. Secondo chi lo ha conosciuto, Alfredo era un ragazzo avventuroso, da sempre innamorato della natura e del mare. Gli amici hanno diffuso tramite social numeri di telefono da contattare nel caso di avvistamenti. "Alfredo è un ragazzo molto sensibile – scrive uno degli utenti che si è unito all'appello – e sarà molto spaventato. Chiunque lo veda può contattare la polizia. Chiediamo la massima diffusione di questo messaggio".