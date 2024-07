video suggerito

Scomparso 9 mesi fa, identificato il corpo di Konrad Walter, ex segretario provinciale Cgil L'uomo era sparito nel nulla nel settembre dello scorso anno quando di lui si erano perse le tracce mentre passeggiava tra i boschi di Meltina, in provincia di Bolzano. Per settimane in centinaia lo avevano cercato ma purtroppo senza esito.

A cura di Antonio Palma

A nove mesi dalla scomparsa, è stato identificato il corpo senza vita di Konrad Walter, ex segretario provinciale della Cgil di Bolzano. L'uomo era sparito nel nulla nel settembre dello scorso anno quando di lui si erano perse le tracce mentre passeggiava tra i boschi di Meltina. Per settimane in centinaia lo avevano cercato ma purtroppo senza esito. La svolta lo scorso 13 giugno quando alcuni escursionisti si sono imbattuti nel cadavere di un uomo in avanzato stato di decomposizione vicino a una cascata di Frassineto, sempre nei boschi tra Terlano e Meltina.

Si era subito ipotizzato potesse trattarsi del 68enne, scomparso proprio in zona. Per questo la Procura ha disposto analisi specifiche sui resti che ora hanno dato la conferma definitiva. Il risultato dell’esame poste mortem ha confermato che il corpo ritrovato ai piedi di una cascata è quello di Konrad Walter. L'autorità giudiziaria ha già disposto la riconsegna della salma ai familiari che finalmente hanno ora un copto su cui piangere. I funerali di Konrad Walter si terranno venerdì prossimo a Egna, suo luogo di origine, sempre nella provincia autonoma di Bolzano.

Il 69enne sindacalista era sparito il 20 settembre del 2023 dopo un passeggiata in zona. I familiari non vedendolo rientrare, avevano lanciato l'allarme ed erano partite le ricerche che si erano concentrate nella zona in cui era stato visto per l'ultima volta a Meltina.

Per le sue ricerche si erano mobilitati oltre un centinaio di soccorritori tra i vigili del fuoco volontari, soccorso alpino, Guardia di finanza, carabinieri e corpo forestale. In campo erano stati schierati anche elicottero e droni però purtroppo senza nessun riscontro positivo. Alla fine le ricerche erano state interrotte senza esito. Quasi un anno dopo è arrivata la terribile notizia del corpo senza vita dell'uomo, recuperato a giugno dagli operatori del soccorso alpino con l'ausilio di un elicottero.