Scomparsi gli influencer Michele D'Alessio e Rossella Del Console: l'allarme dei familiari e l'ultimo post Michele D'Alessio e la moglie Rossella Del Console, influencer e youtuber conosciuti come "Vangolden", sono scomparsi da lunedì scorso. L'appello dei familiari: "Viaggiano a bordo di un van 'camperizzato' ACM anni '80". Nell'ultimo post sui social parlano di una "ruota che fuma".

A cura di Ida Artiaco

Ore di apprensione in Puglia, la regione di origine di Michele D'Alessio e della moglie Rossella Del Console, influencer e youtuber che raccontano il loro viaggio in van sui profili "Vangolden". I due sono scomparsi da due giorni: dopo essere partiti a bordo del loro van camperizzato, da lunedì non si hanno più loro notizie.

"Appello urgente. Stiamo cercando Michele D'Alessio e Rossella Del Console, due influencer di Bari che viaggiano a bordo di un van ‘camperizzato' ACM anni '80, bianco e giallo, in compagnia del loro Golden Retriever. Ultima posizione nota zona nord Italia, vicino Claut. Chiunque li abbia visti o abbia informazioni utili, anche il più piccolo dettaglio può fare la differenza", si legge in un appello che sta circolando sui social.

"Hanno avviato la procedura d’urgenza e effettueranno verifiche anche tramite cellule telefoniche: i loro telefoni non sono attivi e ci insospettisce che da giorni non postino nulla", ha spiegato il fratello di Michele, Alessio, che ha presentato denuncia di scomparsa al comando provinciale dei carabinieri di Trieste dove abita.

Di certo lunedì, prima di far perdere le loro tracce, i due erano a Sedico (Belluno), dopo una sosta ad Agordo. I carabinieri di Belluno, contattati da Fanpage.it, hanno confermato di aver ricevuto richiesta di accertamenti ma le ultime localizzazioni sono state segnalate in una provincia del Friuli Venezia Giulia.

La pagina Instagram della coppia è "Vangolden" e nell'ultimo post pubblicato i ragazzi scrivono "la ruota del camion fuma. Secondo voi perché? Cosa può essere successo? Noi intanto stiamo andando a fare la convergenza per sistemare tutte e 4 le ruote, una volta lì chiederemo info al gommista su come procedere..vi teniamo aggiornati". Poi il silenzio.