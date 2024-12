video suggerito

"Scomparsa ragazzina", segnalazione fa scattare le ricerche a Pesaro ma non c'è denuncia, cosa sappiamo La segnalazione di un giovane, che ha visto una ragazzina allontanarsi da sola in stato di agitazione, ha fatto scattare una massiccia ricerca da parte delle forze dell'ordine che però si è conclusa senza esito. Al momento inoltre non è stata presentata alcuna denuncia di scomparsa.

A cura di Antonio Palma

È mistero a Pesaro dove la segnalazione della possibile scomparsa di una ragazzina nel weekend ha fatto scattare una massiccia ricerca da parte delle forze dell’ordine in tutta la zona che però si è conclusa senza esito. Della presunta minorenne scomparsa, infatti, non è stata trovata nessuna traccia nell’area indicata e al momento nessuna denuncia formale è stata presentata alle forze dell’ordine.

L’allarme è scattato nel tardo pomeriggio di sabato quando un giovane ha chiamato i numeri di emergenza affermando di aver visto una ragazzina dall’apparente età di 12 anni che si allontanava da sola in zona mare, nell’area della Sfera Grande, in stato di agitazione. Come ricostruisce il Resto del Carlino, il ragazzo ha spiegato di essersi preoccupato, pur non conoscendola, e di averla seguita per un breve tratto con i suoi amici ma poi di averla persa di vista verso viale Trento e via Cesare Battisti.

La segnalazione molto circostanziata ha fatto scattare l’intervento della polizia sul posto con l’avvio immediato delle ricerche per accertarsi delle condizioni della giovane. L’attività è stata poi estesa col coinvolgimento anche dei Vigili del fuoco e dei carabinieri, per la ricerche a terra, e della Guardia Costiera per la ricerca nello spazio di mare antistante il luogo indicato. Le ricerche sono andate avanti anche per tutta la giornata di domenica ma senza esito e quindi sospese.

Come confermato dai carabinieri a Fanpage.it, al momento infatti non è stata presentata alcuna denuncia di scomparsa da parte di parenti o strutture per minori e anche le verifiche in ospedali e pronto soccorso ha dato esito negativo. Della ragazzina dunque non vi sono tracce anche se il racconto del giovane che ha fatto la segnalazione viene ritenuto attendibile. L’ipotesi più plausibile al momento è che la giovane sia tornata normalmente a casa nella stessa giornata di sabato e che per questo non sia arrivata nessuna denuncia di scomparsa.