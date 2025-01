Scomparsa Daniela Ruggi, l’amico Sossio: “Non eravamo fidanzati, uscivamo di tanto in tanto”

video suggerito

A cura di Ida Artiaco

"Non eravamo fidanzati, uscivamo di tanto in tanto". È tornato a parlare tramite il suo legale Sossio V., l'amico di Daniela Ruggi, la 31enne sparita da Montefiorino (Modena) lo scorso settembre in circostanze ancora tutte da chiarire.

Secondo quanto riporta Il Resto de Carlino, l'uomo, attualmente detenuto nel carcere di Santa Maria Capua Vetere per reati che nulla hanno a che vedere con la sparizione della donna, avrebbe spiegato, come riferisce il suo avvocato Francesco Armentano, "di aver visto Daniela tra agosto e settembre, pur non ricordando la data esatta". Il legale, che non ha tuttavia fornito ulteriori indicazioni circa gli incontri tra Sossio e Daniela, ha precisato che il suo assistito a breve uscirà dal carcere. Infatti il fine pena per lui è previsto per il prossimo cinque febbraio.

Dunque, resta ancora il mistero su quanto successo alla 31enne emiliana. Secondo diversi testimoni, nei mesi precedenti alla scomparsa della donna Sossio si accompagnava spesso a Daniela Ruggi aiutandola con vestiti e altro e presentandola come fidanzata. L'uomo, anche lui residente nel Modenese, si era poi allontanato dalla zona alla fine di novembre, ma sarebbe stato uno degli ultimi a vederla. "La faceva lavare, vestire e si prendeva cura di lei. Lui la invitava ad andare a vivere insieme ma lei trovava sempre una scusa", aveva raccontato un testimone a dicembre.

La Procura di Modena ha comunque aperto un fascicolo con l’ipotesi di reato di sequestro di persona che vede come unico indagato il 67enne Domenico Lanza, in carcere per detenzione illegale di armi. Ora si attendono gli esiti degli accertamenti tecnici irripetibili condotti dal Nas di Parma sulla vettura di Lanza, nella sua abitazione di Polinago ma anche nelle abitazioni di Vitriola di Montefiorino in uso a Daniela. Una delle piste più accreditate dagli inquirenti al momento è quella Modenese: in queste zone infatti Daniela sarebbe stata vista più volte fino a ottobre, ma poi di lei non si sono più avute notizie. La 31enne è stata vista alla mensa dei poveri di Porta Aperta nel mese di ottobre, ma prima di quell'avvistamento avrebbe trascorso anche la notte nel parco dell'ex ippodromo modenese dove ogni sera dormono decine di senzatetto.