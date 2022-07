Scivola nel Po durante battuta di pesca, disperso 27enne: trascinato via dalla corrente in pochi secondi Un pescatore è finito nelle acque del Po e la corrente lo ha portato via in pochi minuti. È accaduto in provincia di Rovigo e il 27enne risulta ancora disperso.

A cura di Chiara Ammendola

Immagine di repertorio

È ancora tutta da ricostruire la dinamica dell'incidente che ha portato un 27enne a finire nelle acque del Po durante una battuta di pesca, i vigili del fuoco stanno scandagliando l'intera area all’altezza di Garofolo alla ricerca del giovane che risulta ancora disperso.

L'incidente è avvenuto intorno alle 21.30 di ieri, sabato 30 luglio, all’altezza di Garofolo, frazione di Canaro, in provincia di Rovigo. Stando a quanto si apprende sembra che il 27enne, di origini romene e residente a Mordano, in provincia di Bologna, stesse pescando nelle acque del Po in compagnia di alcuni amici quando è scivolato nel fiume accidentalmente in un punto più profondo ed è stato portato via dalla corrente. Ad assistere alla scena, impotenti, gli altri pescatori ed alcuni passanti che hanno visto il 27enne agitarsi nelle acque del fiume prima di sparire: immediatamente sono stati allertati i soccorritori che sono giunti poco dopo sul posto.

Non è chiaro se il 27enne si sia calato volontariamente nel fiume, per poi restarvi intrappolato, o se sia scivolato accidentalmente finendo nelle acque del fiume che lo hanno poi trascinato via. I carabinieri hanno già ascoltato i tanti presenti così da poter chiarire la dinamica dell'accaduto. Al momento non c'è traccia del 27enne ma le ricerche proseguiranno fino a quando non si avranno riscontri.