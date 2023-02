Scivola mentre passeggia nel giardino e precipita nel vuoto, nonna Pina trovata morta nel dirupo Quando i soccorsi son arrivati a lei, l’anziana donna, che tutti chiamavano Pina, era già morta dopo essere scivolata mentre era nel suo giardino ed essere caduta in un burrone a Caccamo.

A cura di Antonio Palma

Quando i familiari sono tornati a casa e si sono accorti che non c'era, hanno subito capito che le era accaduto qualcosa di grave, visto che non era solita allontanarsi da sola, e hanno lanciato l'allarme ma purtroppo per Giuseppa Pinnola ormai non c'era più nulla da fare. L'anziana donna, che tutti chiamavano Pina, era già morta dopo essere scivolata mentre era nel suo giardino ed essere caduta in un burrone sottostante. La tragedia si è consumata ieri sera a Caccamo, nel Palermitano, dove la donna viveva nella parte alta del comune, in una casa di cortile Pietro Micca.

Dopo aver setacciato la zona per diverso tempo, i soccorritori hanno rinvenuto la pensionata 82enne in un dirupo proprio sotto l'abitazione della donna ma hanno solo potuto accertarne il decesso. Il corpo senza vita dell'82enne è stato recuperato dai vigili del fuoco, che sono accorsi sul posto insieme ai carabinieri della locale stazione e ai sanitari del 118. Da un esame esterno del corpo, il medico legale ha accertato che le cause della morte sono state provocate dalle ferite causate dalla caduta e non ci saranno ulteriori accertamenti. Non ci son dubbi sul fatto che sia trattato di un incidente e la salma è stata già restituita ai familiari per i funerali.

A quanto pare la donna è scivolata mentre passeggiava nel giardino della sua abitazione, probabilmente colta da un malore, ed è caduta nel vuoto senza trovare scampo. La tragedia ha sconvolto la comunità locale come testimoniato dal sindaco della cittadina siciliana, Franco Fiore. "In un grave incidente ha perso la vita la signora Giuseppina Pinnola in Criscione. Siamo profondamente addolorati per quanto è accaduto e ci stringiamo al dolore dei figli Enzo e Giovanni, insieme a tutta la comunità caccamese" ha scritto il primo cittadino.