video suggerito

Sciopero treni oggi lunedì 3 giugno 2024: orari garantiti Trenitalia e motivazioni Sciopero oggi lunedì 3 giugno nel settore ferroviario con possibili conseguenze anche sulla circolazione dei treni. Si astengono dal lavoro i dipendenti Rfi addetti alla manutenzione infrastrutture a Trieste, Torino, Bologna, Ancora, Firenze e Foligno, Verona, Trentino e Friuli, ma anche il personale di RFI addetto alla circolazione ferroviaria della regione Abruzzo. Modalità e orari della protesta. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Antonio Palma

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Giornata di scioperi nel settore ferroviario oggi lunedì 3 giugno 2024 con numerose proteste indette da diversi sindacati per il settore manutenzione infrastrutture e circolazione ferroviaria che potrebbero avere conseguenze anche sulla circolazione dei treni. Nello specifico, la protesta riguarda il personale Rfi addetto alla manutenzione delle infrastrutture ferroviarie in diverse regioni che si astengono con orari e modalità differenti ma anche il personale Rfi addetto alla circolazione sulla linea Bari Ancona in Abruzzo.

Sciopero treni 3 giugno 2024, modalità della protesta

La mobilitazione coinvolgerà il personale Rfi in diverse regioni e con modalità differenti. A Trieste, Torino, Ancona, Bologna, Pescara e Firenze stop alla manutenzione delle ferrovie per 8 ore dalle 9 alle 17. In Trentino-Alto Adige stop dalle 21 del 3 giugno alle 5 del 4 giugno, stesso orario per la manutenzione infrastrutture di Verona. A questi si aggiunge uno stop di 24 ore indetto dai sindacati di base Cobas per tutto il personale manutenzione e infrastrutture di Rfi a livello nazionale. Lo sciopero con conseguenze dirette sui treni, però, è quello indetto da Osr ugl ferrovieri per il personale di RFI addetto alla circolazione ferroviaria della regione Abruzzo. In questo caso lo stop è di 8 ore, alle ore 09:01 alle 17:00 di lunedì 03 giugno 2024

L'elenco dei treni garantiti Trenitalia

La sciopero del personale Rfi in Abruzzo coinvolgerà la circolazione dei treni di Trenitalia che possono subire cancellazioni o variazioni. Trenitalia informa che per i treni Regionali le modifiche possono verificarsi sia in Abruzzo sia nelle regioni limitrofe. L’agitazione sindacale inoltre può comportare modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione. Nel trasporto regionale sono stati istituiti i servizi essenziali nelle fasce orarie di maggiore frequentazione (dalle ore 06.00 alle ore 09.00 e dalle ore 18.00 alle ore 21.00. Per maggiori informazioni è possibile consultare l’elenco dei treni garantiti. Per consultare i treni garantiti a livello regionale è necessario selezionare la regione di interesse nella sezione apposita del sito di Trenitalia.

Come richiedere il rimborso per ritardi o cancellazioni

Trenitalia comunica che i viaggiatori, che intendono rinunciare al viaggio durante lo sciopero, possono chiedere il rimborso a partire dalla dichiarazione di sciopero fino all’ora di partenza del treno prenotato, per i treni Intercity e Frecce, e fino alle ore 24:00 del giorno antecedente lo sciopero stesso, per i treni Regionali. In alternativa possono riprogrammare il viaggio, a condizioni di trasporto simili, non appena possibile, secondo disponibilità dei posti.