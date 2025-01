video suggerito

Sciopero treni il 25 e 26 gennaio 2025: orari garantiti Trenitalia, Italo e motivazioni dello stop Domani, sabato 25 gennaio, a partire dalle ore 21 e fino alle ore 20.59 di domenica 26 gennaio è in programma un nuovo sciopero dei treni a cui aderiranno Trenitalia, Italo (che hanno reso disponibile la lista dei treni a lunga percorrenza garantiti) e Trenord. Per i regionali potrebbero esserci maggiori disagi visto che non ci saranno fasce di garanzia. I sindacati chiedono “maggiori tutele” e un “servizio migliore per i passeggeri”. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Eleonora Panseri

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Domani, sabato 25 gennaio, a partire dalle ore 21 e fino alle ore 20.59 di domenica 26 gennaio è in programma un nuovo sciopero dei treni.

Alla contestazione aderiranno Trenitalia, Italo e Trenord, come annunciato in precedenza. I primi due hanno reso disponibile l'elenco dei treni garantiti, mentre per i treni regionali e Trenord potrebbero esserci maggiori disagi dal momento che non ci saranno fasce di garanzia.

A indire la protesta sono state le sigle sindacali Sgb, Cub Trasporti e Usb Lavoro Privato per richiedere "maggiori tutele" e un "servizio migliore per i passeggeri". Ecco tutti i dettagli.

Sciopero dei treni il 25 e 26 gennaio, le motivazioni della protesta

Le motivazioni della protesta sono state rese note dall'Unione sindacale di base (Usb) in una nota diffusa sul proprio sito. "Vogliamo maggiori tutele per il lavoro, anche per offrire un servizio migliore ai viaggiatori", spiega il sindacato

Secondo l'Usb, i problemi del trasporto ferroviario "non vengono individuati e risolti: a partire dal tumore legato al proliferare degli appalti nella manutenzione, all'evidente sottorganico di personale e all'eccessiva richiesta di produttività. Per questo, riteniamo che protestare con gli strumenti riconosciuti dalla costituzione sia più che sacrosanto".

"Dai ferrovieri, così come da tutti i lavoratori dei trasporti, continua la lotta per rompere la cappa legata alla moderazione salariale e al peggioramento delle condizioni di lavoro, per lanciare una nuova stagione di rinnovi contrattuali adeguati e per ili ritorno della democrazia nei luoghi di lavoro", conclude il comunicato.

Orari dello sciopero dei treni senza fasce di garanzia

La protesta scatta dalle ore 21.00 di sabato 25 gennaio, alle 20.59 di domenica 26, quando i treni potrebbero subire "cancellazioni o variazioni" vista l'agitazione del personale ferroviario. Lo sciopero, come già anticipato, non prevede fasce di garanzia perché queste sono previste solo nei giorni feriali ma non nei festivi.

E ciò significa che non sono stati comunicati orari in cui il servizio verrà garantito. L'agitazione sindacale, sottolinea Fs, potrebbe quindi "comportare modifiche al servizio anche prima dell'inizio e dopo la sua conclusione".

Sciopero Trenitalia, i treni garantiti il 25 e 26 gennaio 2025

Nelle giornate di sciopero Trenitalia "assicura servizi minimi di trasporto, riportati di seguito, predisposti a seguito di accordi con le organizzazioni sindacali, ritenuti idonei dalla Commissione di Garanzia per l'attuazione della Legge 146/1990″, si legge sul sito del Gruppo Ferrovie dello Stato.

"In caso di sciopero nazionale generale per il rinnovo del contratto collettivo di lavoro, che ricada in giornata festiva, di durata non superiore alle 24 ore ed inizio alle ore 21.00 del giorno prefestivo, Trenitalia garantisce i treni a lunga percorrenza", precisa ancora l'azienda che ha allegato una tabella dei treni che saranno garantiti questo weekend di sciopero disponibile a questo link.

I treni che si trovano in viaggio a sciopero iniziato arriveranno alla destinazione finale se è raggiungibile entro un'ora dall'inizio dell'agitazione sindacale, ma trascorso tale periodo, i treni possono fermarsi in stazioni precedenti la destinazione finale.

L'elenco dei treni garantiti Italo

Anche Italo in vista della proclamazione di sciopero previsto dalle 21.00 di sabato 25 gennaio fino alle ore 20.59 di domenica 26 "al fine di diminuire i disagi causati ai viaggiatori" sono stati previsti dei treni garantiti, come riferisce l'azienda sul sito. La lista è consultabile a questo link.

Gli orari dei treni regionali Trenitalia

In caso di sciopero durante i giorni feriali per il trasporto regionale solitamente Trenitalia garantisce i servizi essenziali nelle fasce orarie di maggiore frequentazione, quindi dalle ore 06.00 alle ore 09.00 e dalle ore 18.00 alle ore 21.00. Tuttavia, trattandosi di uno sciopero indetto anche nella giornata di domenica, che è un giorno festivo, i treni regionali non saranno garantiti.

Nessuna fascia di garanzia per i treni Trenord

"Alle ore 21.00 del 25 gennaio alle ore 20.59 del 26 gennaio 2025 i sindacati CUB TRASPORTI e SGB, nonché USB lavoro privato, dalle ore 21.01 del 25 gennaio alle ore 04.59 del 26 gennaio 2025, hanno proclamato uno sciopero mazionale che potrà generare ripercussioni al servizio Regionale, Suburbano, Aeroportuale e la Lunga Percorrenza", si legge sul sito di Trenord.

Come già anticipato, le fasce di garanzia non sono previste. "Nel caso di cancellazione dei treni del servizio aeroportuale, saranno istituiti bus senza fermate intermedie tra:

Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto per il Malpensa Express. Da Milano Cadorna gli autobus partiranno da via Paleocapa 1.

per il Malpensa Express. Da Milano Cadorna gli autobus partiranno da via Paleocapa 1. Stabio e Malpensa Aeroporto per il collegamento aeroportuale S50 Malpensa Aeroporto – Stabio.

Per ottenere maggiori dettagli Trenord consiglia di consultare il sito, di seguire gli aggiornamenti sulla circolazione dei treni nella sezione “Real-time” dell'App dedicata e a prestare attenzione sia gli annunci sonori trasmessi nelle stazioni, che alle informazioni in scorrimento sui monitor.

Come richiedere il rimborso in caso di cancellazioni o ritardi dei treni

Trenitalia ha comunicato sul sito ufficiale che "i passeggeri che intendono rinunciare al viaggio possono chiedere il rimborso a partire dalla dichiarazione di sciopero fino all’ora di partenza del treno prenotato, per i treni Intercity e Frecce e fino alle ore 24.00 del giorno antecedente lo sciopero stesso, per i treni Regionali".

Per farlo si può usare il form online, recarsi in biglietteria, telefonare al call center o inviare un lettera a Trenitalia S.p.A., Ufficio Reclami e Rimborsi, Piazza della Croce Rossa 1, 00161 Roma. In alternativa è possibile riprogrammare il viaggio, a condizioni di trasporto simili, secondo la disponibilità dei posti.

Italo invece riconosce direttamente il rimborso dei treni non partiti a causa di uno sciopero entro trenta giorni. Per ogni informazione mette a disposizione il numero gratuito 060708.