Sciopero aerei martedì 28 maggio 2024, orari e voli garantiti: trasporto a rischio fino a 24 ore Due le compagnie interessate dallo sciopero aerei di martedì 28 maggio 2024, Air Dolomiti e Wizzair. Lo stop però potrebbe creare disagi anche in importanti aeroporti italiani, come quelli di Milano Linate e Malpensa, Venezia, Verona e Lamezia Terme per la protesta del personale di Handling. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Antonio Palma

Martedì 28 maggio 2024 è in programma uno sciopero del trasporto aereo che potrebbe avere ripercussioni fino a 24 ore. Due le compagnie aeree interessate dall’astensione dal lavoro ma con modalità differenti, Air Dolomiti e Wizzair, i cui voli potrebbero essere a rischio, come si legge sul sito ufficiale del Mit. Lo stop però potrebbe creare disagi anche in importanti aeroporti italiani, come quelli di Milano Linate e Malpensa, Venezia, Verona e Lamezia Terme, a causa di una protesta indetta da vari sigle sindacali per il personale di assistenza e vigilanza a terra.

Sciopero degli aerei martedì 28 maggio 2024, le motivazioni

“Profondo disappunto per la decisione di Wizz Air di imporre una revisione salariale con un significativo danno alla parte previdenziale che penalizza fortemente lavoratrici e lavoratori” così da Fit-Cisl motivano lo sciopero areo Wizz Air del 28 maggio. Il sindacato Ost cub trasporti contesta invece il rinnovo del Contratto nazionale handling firmato dai sindacati confederali. Protesta indetta dal sindacato Orsa trasporti invece per “la sicurezza sul lavoro, la tutela e lo sviluppo dei livelli occupazionali, ambienti di lavoro adeguati agli standard qualitativi necessari e il rispetto delle regole e delle leggi”.

Gli orari dello sciopero del trasporto aereo martedì 28 maggio 2024

Lo sciopero del trasporto aereo del 28 maggio riguarderà il personale navigante di Wizzair, che si astiene per 4 ore, dalle 13 alle 17, e il personale navigante di condotta di Air Dolomiti, che sciopera per l’intera giornata. Nella stessa giornata indetto uno sciopero di 24 ore del personale delle società Airport handling, Viapartner handling e Swissport Italia degli aeroporti di Milano Linate e Malpensa. Sciopero indetto per il personale di Gh Verona servizi di terra di Verona Villafranca. In quest’ultimo scalo si fermano il 28 maggio anche gli addetti dei servizi di vigilanza Sicuritalia Ivri e Italpol. Infine sciopero di 2 ore, dalle 10.00 alle 12.00 del 28 maggio, del personale delle società Sacal e Sacal gh degli aeroporti di Lamezia terme (cz), Crotone e Reggio Calabria.

L'elenco dei voli garantiti Wizzair

Durante lo sciopero aerei di martedì 28 maggio 2024 vi saranno alcune fasce orarie di tutela, dalle ore 7 alle 10 e dalle ore 18 alle 21, nelle quali i voli devono essere comunque effettuati. L’Enac ha stilato un elenco dei voli identificati come indispensabili. Ecco i voli garantii per Wizzair il 28 maggio 2024:

Dovrà essere assicurato l'arrivo a destinazione di tutti i voli nazionali in corso al momento dell'inizio dello sciopero e quelli in partenza in orari antecedenti inizio astensione e ritardati per cause indipendenti dalla volontà delle parti. Assicurato l’arrivo a destinazione negli aeroporti nazionali dei voli internazionali con orario stimato di arrivo entro mezz’ora dall'inizio dello sciopero. Assicurati anche tutti i voli intercontinentali in arrivo compresi transiti su scali nazionali nonché il seguente volo in partenza:

WMT 6391 MALPENSA (LIMC) JEDDHA (OEJN)

La lista dei voli garantiti Air Dolomiti

Anche per quanto riguarda Air Dolomiti ci sono voli garantiti durante lo sciopero degli aerei martedì 28 maggio. Come spiega l’Enac, saranno effettuati tutti i voli schedulati in partenza nelle fasce orarie di garanzia 7.00/10.00 e 18.00/21.00. Inoltre è assicurata la partenza di tutti i voli schedulati in orari antecedenti inizio astensione e ritardati per cause indipendenti dalla volontà delle parti; l’arrivo a destinazione negli aeroporti nazionali dei voli internazionali con orario stimato di arrivo entro mezz’ora dall'inizio dello sciopero e i Seguenti voli:

EN 8211 VERONA (LIPX) MONACO DI BAVIERA (EDDM)

EN 8827 VERONA (LIPX) FRANCOFORTE (EDDF)

Come richiedere il rimborso in caso di ritardi o cancellazioni

In caso di volo cancellato per lo sciopero aerei di martedì 28 maggio, i vettori aerei dovrebbero fornire assistenza, proponendo un volo alternativo al passeggero. Se decideremo di rinunciare al volo sarà sufficiente richiedere il rimborso del volo attraverso i link presenti all'interno della comunicazione stessa di cancellazione a parte della compagnia aerea. Inoltre informazioni dettagliate sull'operatività del proprio volo possono essere richieste alla compagnia aerea di riferimento.