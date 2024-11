video suggerito

Sciopero aerei il 12 novembre 2024, orari e aeroporti interessati: l'elenco di voli garantiti e cancellati Nella giornata di domani, martedì 12 novembre, è previsto uno sciopero del personale aeroportuale della durata di 4 ore. La protesta sarà attuata dalle 13 alle 17 e interesserà gli aeroporti di Roma Fiumicino, Catania, Bologna, Lampedusa, Pescara, Napoli, Perugia e Milano.

A cura di Gabriella Mazzeo

Aeroporto Roma Fiumicino

Domani, martedì 12 novembre 2024, è in programma uno sciopero del personale degli aeroporti della durata di 4 ore, dalle 13 alle 17. Saranno interessati gli aeroporti di Roma Fiumicino, Catania, il G. Marconi di Bologna, Lampedusa, Pescara, Napoli e Perugia. L'elenco è riportato sul sito ufficiale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

L'agitazione coinvolgerà vari operatori del settore e potrebbe causare ritardi e disagi per coloro che viaggeranno in aereo. I vettori aerei dovrebbero proporre un volo alternativo al passeggero che dovesse vedere il suo aereo partire con un considerevole ritardo o cancellato, così come previsto dal Regolamento Comunitario 261/2004.

In caso di sciopero aereo il passeggero non ha diritto alla compensazione in denaro, ma può comprare a proprie spese un volo alternativo anche con una compagnia aerea diversa rispetto a quella inizialmente scelta. Ciò avviene quando il viaggiatore non viene adeguatamente riprotetto dal vettore aereo e queste somme possono essere rimborsate.

Le compagnie aeree stanno pubblicando in anticipo l'elenco dei voli cancellati. Tra queste c'è la compagnia di bandiera, Ita Airways. Enac, invece, non ha attualmente pubblicato una lista di voli garantiti.

Alla base della protesta, c'è la volontà di migliorare le condizioni lavorative del settore del trasporto aereo e del controllo di volo e aeroportuale. A promuoverla sono le sigle sindacali Filt-CGIL/FIT-CISL/UILT-UIL/UGL-TA, FLAI Trasporti e Servizi e Ost Cub Trasporti

Sciopero aeroporti il 12 novembre, le motivazioni della protesta

Lo sciopero che coinvolgerà il personale di diversi aeroporti d'Italia è stato indetto dai sindacati Filt-CGIL/FIT-CISL/UILT-UIL/UGL-TA, FLAI Trasporti e Servizi e Ost Cub Trasporti e durerà 4 ore, dalle 13 alle 17, con voli cancellati e possibili ritardi. Alla base della protesta, la volontà di migliorare le condizioni lavorative del settore che si occupa del trasporto aereo e del controllo in volo e ai gate.

Gli orari e gli aeroporti interessati dallo sciopero

Lo sciopero durerà circa 4 ore, dalle 13 alle 17. In seguito alla protesta dei lavoratori degli aeroporti, molti voli potranno subire ritardi e cancellazioni. Gli aeroporti interessati dalla mobilitazione saranno diversi su tutto il territorio nazionale: previsti disagi per i viaggiatori che dovranno partire dall' aeroporto di Roma, Catania, Bologna, Lampedusa, Pescara, Napoli, Perugia, Milano Malpensa e Milano Linate.

L'elenco dei voli cancellati Ita Airways

Negli aeroporti interessati dallo sciopero, i viaggiatori potranno trovarsi davanti a tabelloni con una serie di voli cancellati. La compagnia aerea Ita Airways ha già pubblicato un elenco di voli cancellati in partenza da Roma, Napoli e Milano.

In totale si tratta di 6 voli riportati in una lista pubblicata sul sito ufficiale della compagnia.

La lista dei voli cancellati

Enac non ha comunicato l'elenco dei voli garantiti

Enac non ha ancora comunicato l'elenco dei voli garantiti durante lo sciopero, che sarà pubblicato sul sito ufficiale. Le fasce orarie normalmente tutelate sono quelle dalle ore 7 alle 10 e dalle ore 18 alle 21. La mobilitazione dei lavoratori degli aeroporti inizierà alle 13 di domani, martedì 12 novembre, fino alle 17 del pomeriggio e durerà 4 ore.