Sciopero 8 giugno 2022, stop al trasporto aereo: i voli garantiti Ryanair, EasyJet e Volotea Per la giornata di domani mercoledì 8 giugno è previsto uno sciopero del personale del trasporto aereo e dei controllori di volo. Hanno aderito diverse compagnie low cost tra cui Ryanair, EasyJet, Volotea, Alitalia, Air Malta e Crewlink. Gli aerei non decolleranno dalle 13 alle 17 ma alcune compagnie scioperano dalle 10 alle 14.

A cura di Gabriella Mazzeo

Il personale del trasporto aereo e i controllori di volo hanno indetto uno sciopero per domani, mercoledì 8 giugno. Alla mobilitazione hanno aderito diverse compagnie aeree tra cui Ryanair, EasyJet, Vololte, ITA Airways, Air Malta e Crewlink. Alla base delle proteste, il taglio degli stipendi e la mancanza di acqua e cibo per l'equipaggio. Lo sciopero è previsto dalle 13 alle 17 di domani mercoledì 8 giugno e potrebbe coinvolgere 357mila passeggeri.

A lanciare le proteste, i sindacati Filt Cgil (Federazione italiana lavoratori trasporti) e Uiltrasporti. Nonostante lo sciopero, saranno previste delle fasce di garanzia durante le quali gli aerei percorreranno le tratte stabilite così come si legge sul sito ufficiale dell'ENAC.

I voli garantiti per lo sciopero del trasporto aereo domani 8 giugno 2022

Saranno garantiti i voli nelle fasce orarie dalle 7 del mattino alle 10 e dalle 18 alle 21.Partiranno anche i charter da e per le isole che siano stati regolarmente autorizzati o notificati prima della data di programmazione dello sciopero e i voli di collegamento con unica frequenza giornaliera. Sarà assicurato anche l'atterraggio a destinazione degli aerei in volo al momento dell'inizio della protesta.

Gli orari dei voli Ryanair, Volotea, Air Malta e Crewlink e i motivi dello sciopero

Lo sciopero nazionale di domani coinvolgerà compagnie quali Ryanair, Volotea, Air Malta e Crewlink. Incroceranno le braccia anche i dipendenti dell'ENAV Acc Milano (dalle 10 alle 18), il personale Società Alitalia SAI (dalle 13 alle 17) e i dipendenti di Easy Jet (dalle 13 alle 17). Volotea sciopererà dalle 10 alle 14 così come Ryanair, Air Malta e Crewlink.

EasyJet, Alitalia e ITA Airways scioperano dalle 13 alle 17 le motivazioni

Alla base della mobilitazione, la riduzione degli stipendi, la carenza di cibo e acqua per il personale e il "mancato adeguamento ai minimi salariali previsti dal contratto degli stipendi". I sindacati lamentano anche il rifiuto da parte di alcune compagnie aeree di concedere le giornate di congedo obbligatorio durante la stagione estiva.

Come richiedere il rimborso in caso di cancellazione o ritardo del volo

In caso di sciopero, il viaggiatore può chiedere il rimborso del biglietto direttamente sul sito della compagnia. Il rimborso è da effettuarsi entro 7 giorni. In alternativa, il cliente può servirsi di un altro volo appena possibile o in una data di suo gradimento. In caso di ritardo dell'aereo, invece, il passeggero può chiedere un risarcimento se il viaggio non rientra nella fascia oraria direttamente interessata dallo sciopero. Il viaggiatore può farsi comunicare per iscritto il motivo del ritardo dalla compagnia aerea e deve conservare scontrini e ricevute da esibire per il rimborso secondo le modalità previste dalle aziende.