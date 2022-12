Sciacalli in azione a Caltanissetta, saccheggiano la casa mentre anziana muore in ospedale Proprio mentre la donna lottava tra la vita e la morte, i malviventi si sono intrufolati in casa portando via tutto compreso un piccolo televisore e piccoli elettrodomestici.

A cura di Antonio Palma

Approfittarsi di anziani indifesi derubandoli è già riprovevole ma farlo mentre la vittima è corsa in ospedale dove sta lottando tra la vita e la morte è da veri sciacalli. Purtroppo è quello che è capitato nei giorni scorsi a Caltanisetta dove malviventi hanno approfittato del momento e saccheggiato la casa di una anziana mentre la donna moriva in ospedale.

Con tutta probabilità, infatti, i malviventi sapevano bene che in quella casa non c'era nessuno in quanto la pensionata che vi abitava era stata appena portata in ospedale in gravi condizioni e che così avrebbero potuto agire indisturbati.

Gli sciacalli infatti sono entrati in azione nell'abitazione di via Signorino, in pieno centro storico a Caltanissetta, dopo che si era diffusa nel vicinato la notizia che la signora da giorni era stata ricoverata in ospedale dove, a causa di complicazioni, purtroppo è deceduta nei giorni successivi.

Proprio mentre la donna lottava tra la vita e la morte, i malviventi si sono intrufolati in casa portando via tutto compreso un piccolo televisore e piccoli elettrodomestici.

Ad accorgersi del furto sono stati alcuni vicini di casa che passando davanti all'abitazione si son accorti che la porta di ingresso era stranamente e hanno chiamato la polizia. All'arrivo degli agenti di una volante è stato possibile solo accertare che in effetti vi era stato un furto.

L'anziana donna, che viveva da sola in quella casa, purtroppo non ha potuto nemmeno rendersi conto di quello che era accaduto perché le sue condizioni di salute, già difficili, si sono ulteriormente aggravate portandola al decesso pochi giorni dopo in ospedale.