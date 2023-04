Schianto tra auto e moto lungo la Palermo-Catania, Federica Albanese muore a 27 anni: tre i feriti Federica Albanese, 27 anni, è morta questa mattina in un incidente lungo l’A19 Palermo-Catania. La moto a bordo della quale viaggiava si è scontrata con un’auto che ha poi preso fuoco. Tre i feriti, tra cui il fidanzato della giovane vittima.

A cura di Chiara Ammendola

Non ce l'ha fatta Federica Albanese, la donna di 27 anni rimasta vittima di un incidente avvenuto questa mattina lungo l’autostrada Palermo-Catania. Tre le persone ferite, ricoverate in ospedale a Termini Imerese.

Lo schianto è avvenuto lungo l'A19 nella corsia che va in direzione del capoluogo siciliano, poco dopo lo svincolo dell'agglomerato industriale di Termini Imerese. Stando a quanto ricostruito finora dalla polizia stradale di Buonfornello che sta indagando sulla dinamica dell'incidente, c'è stato un impatto frontale tra una moto e un’automobile.

Nello scontro, la vettura, a bordo della quale c'erano due ragazzi, si è ribaltata ed è andata a fuoco, fortunatamente dopo che il conducente è stato tirato fuori dall’abitacolo. L'altra passeggera, una donna di 32 anni è stata invece soccorsa e trasportata in ospedale in ambulanza dove è giunta in codice giallo. Più gravi le condizioni del 28enne alla guida della moto.

L'uomo è stato soccorso e trasportato in elisoccorso all'ospedale di Termini Imerese. Non c'è stato nulla da fare invece per Federica Albanese che, dopo l'impatto con la vettura, è stata sbalzata sull'asfalto a diversi metri di distanza dal luogo dello schianto.

La giovane stava rientrando a casa dopo una mattinata passata con gli amici, così come testimoniano le tante immagini pubblicate sul proprio profilo Instagram. Dopo il terribile incidente, l’autostrada è stata chiusa, in attesa dell’intervento dei vigili del fuoco e della polizia stradale.