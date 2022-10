Schianto in moto contro una Mercedes: giovane medico muore nell’incidente Il cardiologo Michele Pighi aveva 39 anni e ha perso la vita nello scontro tra la sua moto e un’automobile a Verona.

Un cardiologo dell’Azienda Ospedaliera di Verona, Michele Pighi, è morto in un incidente stradale avvenuto ieri mattina, 30 settembre, in via Monte Ortigara, nel quartiere di Ponte Crencano, a Verona. Erano circa le 10 e il 39enne stava tornando al lavoro, dopo essere passato da casa ad Avesa (Verona), in strada del Casalino, al termine di un intervento in sala operatoria.

Il medico viaggiava in sella alla sua Bmw Gs di colore nero in direzione di via Mameli, quando è stato colpito da una Mercedes Cla 200 condotta da una donna residente in zona finendo contro un paletto sul marciapiede. Un impatto fatale a Michele, morto poco dopo all'ospedale di Borgo Trento.

Sul posto tre pattuglie della Polizia Locale che hanno chiuso la strada al traffico per garantire i rilievi di legge e i soccorsi all’uomo. La dinamica è in corso di accertamento da parte del Nucleo Infortunistica.

Michele Pighi si occupava di cardiologia interventistica coronarica e strutturale. E coordinava le attività degli specialisti in formazione. I primi a soccorrerlo sono stati i colleghi della Casa di Cura San Francesco, che si trova a pochissima distanza, poi i sanitari del 118 lo hanno trasportato al Polo Confortini dove è deceduto subito dopo il ricovero.

Oltre all'attività medica, il 39enne stava formandosi come docente universitario. "L'avevo conosciuto dopo che aveva vinto il concorso di ricercatore, 7 anni fa, quando ero direttore del dipartimento. Ricordo che il professor Ribichini me ne parlava sempre benissimo" spiega il collega di Medicina Interna, Oliviero Olivieri.