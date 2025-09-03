Schiaffo sul sedere da due adolescenti in strada, la denuncia a Bari: “Querelo anche se avete 13 anni”

Una pesante molestia sessuale in strada con tanto di schiaffo sul sedere da parte di due ragazzini appena adolescenti mentre passeggiava semplicemente per la sua città, è quanto ha denunciato pubblicamente una giovane studentessa universitaria di Bari il cui video sui social subito dopo l'accaduto è diventato virale.

Nel filmato Martina Sisti ha denunciato quanto le era appena accaduto in via Martin Luther King, nel quartiere Poggiofranco del capoluogo pugliese mentre camminava di sera, mostrando i due presunti molestatori di spalle e assicurando che denuncerà tutto formalmente alla polizia.

"Preparatevi perché vado in questura a sporgere una bella querela. Non mi interessa se avete 13, 14 o 15 anni. Se la vostra mamma non vi ha insegnato a stare al mondo, ve lo insegno io" ha dichiarato la giovane studentessa rivolgendosi ai due adolescenti visibilmente scossa per quanto accaduto. Mostrando la foto dei due ragazzini di spalle che si allontanavano su due monopattini in sharing, la ragazza ha spiegato che uno dei due poco prima le aveva dato un pacca sul sedere allontanandosi poi rapidamente nel senso opposto.

"Uno dei due ha fatto il gesto e non iniziamo a dire che era solo uno schiaffo sul culo perché da quello schiaffo sul culo che inizia il tutto. È da quel ceffone che iniziano le violenze, gli stupri e le umiliazioni per poi arrivare anche ai femminicidi" ha dichiarato. Inquadrandosi ha poi aggiunto con tono fermo e deciso: "Quando vi chiedono come eravate vestite durante la molestia, sappiate che non conta. Ero in un semplice completo sportivo”.