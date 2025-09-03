Attualità
video suggerito
video suggerito

Schiaffo sul sedere da due adolescenti in strada, la denuncia a Bari: “Querelo anche se avete 13 anni”

Lo sfogo di una studentessa barese sui social dopo essere stata vittima di una pesante molesta sessuale in strada da parte di due giovanissimi adolescenti mentre passeggiava semplicemente nel capoluogo pugliese: “È da quel ceffone che iniziano le violenze, gli stupri e le umiliazioni”
Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora
A cura di Antonio Palma
901 CONDIVISIONI
Immagine

Una pesante molestia sessuale in strada con tanto di schiaffo sul sedere da parte di due ragazzini appena adolescenti mentre passeggiava semplicemente per la sua città, è quanto ha denunciato pubblicamente una giovane studentessa universitaria di Bari il cui video sui social subito dopo l'accaduto è diventato virale.

Nel filmato Martina Sisti ha denunciato quanto le era appena accaduto in via Martin Luther King, nel quartiere Poggiofranco del capoluogo pugliese mentre camminava di sera, mostrando i due presunti molestatori di spalle e assicurando che denuncerà tutto formalmente alla polizia.

"Preparatevi perché vado in questura a sporgere una bella querela. Non mi interessa se avete 13, 14 o 15 anni. Se la vostra mamma non vi ha insegnato a stare al mondo, ve lo insegno io" ha dichiarato la giovane studentessa rivolgendosi ai due adolescenti visibilmente scossa per quanto accaduto. Mostrando la foto dei due ragazzini di spalle che si allontanavano su due monopattini  in sharing, la ragazza ha spiegato che uno dei due poco prima le aveva dato un pacca sul sedere allontanandosi poi rapidamente nel senso opposto.

Leggi anche
Complottista impara tecniche di sopravvivenza su YouTube e porta figlio 13enne a vivere nei boschi: morti

"Uno dei due ha fatto il gesto e non iniziamo a dire che era solo uno schiaffo sul culo perché da quello schiaffo sul culo che inizia il tutto. È da quel ceffone che iniziano le violenze, gli stupri e le umiliazioni per poi arrivare anche ai femminicidi" ha dichiarato. Inquadrandosi ha poi aggiunto con tono fermo e deciso: "Quando vi chiedono come eravate vestite durante la molestia, sappiate che non conta. Ero in un semplice completo sportivo”.

Attualità
901 CONDIVISIONI
Immagine
guerra a
gaza
Aerei israeliani a Sigonella e sul canale di Sicilia. AVS: “Vogliono spiare la Flotilla?”
La Global Sumud Flotilla e la necessità di rilanciare la lotta per lo Stato palestinese
Valerio Nicolosi
Bombe israeliane su Gaza, morti altri due giornalisti palestinesi: "Uccisi senza pietà"
Quando arriva a Gaza la Global Sumud Flotilla, quante navi sono e dove partono
Il governo israeliano dice che chi riconosce lo Stato di Palestina vivrà il terrorismo sulla sua pelle
Israele minaccia la Global Sumud Flotilla: "Li tratteremo come terroristi". Lapiccirella: "Noi andiamo avanti"
Portuali genovesi sfidano Israele: “Se perdiamo contatto con la Flotilla, bloccheremo l’Europa”
Antonio Mazzeo: "Con Freedom Flottilla portiamo umanità dove non c'è. Israele usa gli aiuti come arma di guerra"
Come seguire la Global Sumud Flotilla in viaggio verso Gaza: è importante avere i dati in tempo reale
leggi tutta la storia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Attualità
api url views