Scendono dall’auto in panne, furgone non frena in tempo e li travolge: morta 28enne, due feriti

Una ragazza di 28 anni è morta e due uomini sono rimasti feriti in un tragico incidente stradale avvenuto oggi sulla superstrada E45 nel territorio del comune di Città di Castello, in provincia di Perugia. La tragedia si è consumata nella mattinata di giovedì 4 gennaio, poco dopo le 10, nel tratto umbro della strada statale 3 bis Tiberina. Lo schianto fatale quando un furgone ha travolto una vettura che era ferma in panne e i cui occupanti erano scesi.

L'incidente stradale mortale è avvenuto tra gli svincoli di Città di Castello Sud e Nord, nella carreggiata in direzione nord della superstrada. Sul posto in poco tempo sono accorsi i vigili del fuoco del distaccamento locale e i sanitari del 118, oltre agli agenti della polizia stradale, ma purtroppo per la vittima non c'è stato nulla da fare. Soccorsi e trasportati in ospedale invece le altre due persone coinvolte nello schianto: si tratta di un uomo che viaggiava con la vittima sull'auto e il guidatore del furgone.

Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto in base alle prime informazioni raccolte, le persone a bordo dell'auto erano scese perché la vettura era in panne e pare stessero cercando di spostarla spingendola verso una piazzola di sosta quando è sopraggiunto il furgone. Il conducente del mezzo, che viaggiava nello stesso senso di marcia, non è riuscito a frenare in tempo e ha travolto l'auto e le persone.

Nell'impatto la vettura, colpita da dietro, si è girata su se stessa ed è rimasta ferma in corsia nel senso opposto di marcia. La 28enne purtroppo è stata sbalzata sull'asfalto a diversi metri ed è morta praticamente sul colpo. Ferito in maniera leggera, invece, l'uomo che era con lei e che è rimasto in stato di shock. Lesioni infine anche per il conducente del furgone. Per lui disposto il controllo alcolemico e tossicologico. La salma della vittima intanto è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria di Perugia.