Scende per fare benzina ma l'auto si muove, tenta di fermarla ma rimane schiacciata e muore Il dramma si è consumato nel pomeriggio di giovedì 31 ottobre all'interno dell'area di un distributore di carburante a Perugia. La vittima è una donna di 65 anni schiacciata dalla sua stessa auto.

A cura di Antonio Palma

Tragedia nel pomeriggio di oggi a Perugia dove un'automobilista è morta schiacciata dalla sua stessa auto quando la vettura si è mossa mentre lei faceva benzina. Il dramma si è consumato nel pomeriggio di giovedì 31 ottobre all'interno dell'area di un distributore di carburante in via dei Filosofi a Perugia. La vittima è una donna di 65 anni.

Per la signora purtroppo si sono rivelati inutili i soccorsi medici del 118 accorsi sul posto poco dopo il tragico impatto con la vettura. I sanitari, accorsi sul posto in ambulanza dopo una chiamata di emergenza da parte dei presenti che hanno assistito alla scena, purtroppo non hanno potuto fare nulla per la donna che è stata dichiara morta sul posto dopo inutili tentativi di rianimazione.

Sul luogo dell'accaduto, una stazione di rifornimento Ip, sono accorsi anche una squadra dei vigili del fuoco e diverse pattuglie della polizia locale di Perugia che hanno effettuato i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della tragedia.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il dramma si è consumato intorno alle 17 di oggi quando la donna si è fermata per fare rifornimento di carburante con la sua utilitaria, una Fiat punto. La 65enne pare dovesse procedere con la modalità self service ed era scesa dalla vettura ma mentre procedeva si è accorta che l'auto era sfrenata e si stava muovendo all'indietro.

Il distributore infatti si trova in una zona in leggera pendenza e l'auto è andata all'indietro. A questo punto la 65enne istintivamente avrebbe provato a fermare l’utilitaria bloccandola da dietro, pare per evitare anche che impattasse con un’altra vettura in sosta. Nel tentativo però è caduta a terra ed è stata travolta e schiacciata dalla parte posteriore della stessa auto. Un impatto che si è rivelato fatale.