video suggerito

Scarpe rubate dai bulli a scuola, l’Istituto nega: “Nessuna denuncia”. La famiglia: “Era inutile” Del fatto raccontato dal ragazzo, che del resto sarebbe avvenuto mesi fa, in effetti non è stata fatta alcuna denuncia ma la famiglia del 14enne di Valdobbiadene ha ribadito il racconto del ragazzo: “A che serviva fare denuncia contro quei minori che non hanno paura di niente?”. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Antonio Palma

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Botta e risposta tra la scuola di Valdobbiadene e la famiglia del 14enne che ha raccontato di essere stato derubato delle scarpe da un gruppo di bulli ed essere stato costretto a tornare a casa a piedi. Secondo l'Ufficio scolastico regionale, infatti, l'episodio non sarebbe mai avvenuto perché non c'è mai stata nessuna denuncia ma la famiglia ribatte che era inutile e avrebbe aggravato la situazione del ragazzino nei confronti dei bulli.

"Sulla base delle relazioni pervenute agli Uffici scolastici, il fatto non risulta avvenuto in nessuna delle scuole site a Valdobbiadene" spiega l'Ufficio scolastico regionale. Da un tavolo di confronto del 23 gennaio 2025 convocato dal sindaco di Valdobbiadene alla presenza dell’Assessore all’Istruzione, dei Servizi Sociali, della Polizia locale e dei Dirigenti delle scuole cittadine, infatti non sarebbe emerso nessun caso del genere in nessun istituto della cittadina trevigiana.

"In tale occasione è emerso anche che nessuna segnalazione di quanto poi riportato dagli organi di stampa è stata fatta, né alle scuole, neppure al Comune o alle forze dell’ordine compresi i carabinieri" aggiungono dalle scuole.

Del fatto, che del resto sarebbe avvenuto mesi fa, in effetti non è stata fatta alcuna denuncia ma la famiglia del 14enne ha ribadito il racconto del ragazzo. “Fare denuncia contro quei minori che non hanno paura di niente? No, era meglio toglierlo da lì” ha affermato il padre al Gazzettino, confermando che il minore si è ritirato ormai dalla scuola per quell'episodio che lo ha lasciato scosso.

La famiglia ha raccontato pubblicamente l'episodio durante un incontro tra genitori del Comune per affrontare i problemi emersi con alcuni giovani della zona, come ricostruisce Il Corriere del veneto. In quella occasione di è fatto riferimento anche alla delusione per la risposta che sarebbe arrivata da un professore dopo il furto. I genitori dicono che il 14enne sarebbe stato biasimato per essere andato a scuola con accessori troppo costosi come le scarpe che poi sono state rubate.