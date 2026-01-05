Attualità
video suggerito
video suggerito

Scalatrice bloccata sulla cascata di ghiaccio nel Torinese: si calano dall’elicottero per salvarla

Una scalatrice è rimasta bloccata sulla cascata di ghiaccio non ancora perfettamente formato a Ceresole Reale, nel Torinese. E’ stata salvata dall’elisoccorso con un principio di ipotermia.
Leggi tutte le news di Fanpage.it direttamente nel tuo feed Google.
A cura di Maria Neve Iervolino
0 CONDIVISIONI
Il Soccorso Alpino Piemontese ha salvato soccorrere una donna bloccata sulla cascata di ghiaccio Bellagarda.
Il Soccorso Alpino Piemontese ha salvato soccorrere una donna bloccata sulla cascata di ghiaccio Bellagarda.

Il ghiaccio non era ancora perfettamente formato e così una scalatrice è rimasta bloccata sulla cascata di ghiaccio Bellagarda, nel comune torinese di Ceresole Reale. L'allarme è stato lanciato alle ore 11.45 di oggi, 5 gennaio 2025, quando la scalatrice si è trovata in difficoltà, senza riuscire né a salire né a scendere.

Sul posto è intervenuta in prima battuta una squadra a terra del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese che ha raggiunto la cordata mettendo in sicurezza il luogo e accertando che le possibilità di recupero erano complicate dalle condizioni di sicurezza della cascata, non ancora pienamente formata, nonostante la basse temperature registrate in questi giorni e che dureranno almeno fino all'epifania.

Gli operatori hanno quindi deciso di richiedere l'intervento del servizio regionale di elisoccorso di Azienda Zero Piemonte. L'elicottero è decollato con a bordo il conduttore dell'unità cinofila da valanga in supporto del tecnico di Soccorso Alpino. Dopo una breve perlustrazione aerea della zona, l'equipe ha valutato che la donna si poteva recuperare direttamente nel punto dove era bloccata e l'ha recuperata utilizzando il verricello.

Leggi anche
Il navigatore li porta su una strada chiusa per neve e restano bloccati: il padre va a salvarli e resta impantanato
Il Soccorso Alpino Piemontese ha salvato soccorrere una donna bloccata sulla cascata di ghiaccio Bellagarda.
Il Soccorso Alpino Piemontese ha salvato soccorrere una donna bloccata sulla cascata di ghiaccio Bellagarda.

Le sue condizioni della donna al momento del salvataggio però non erano delle migliori: avvertiva un principio di ipotermia, tuttavia è stata lasciata in piazzola a Ceresole Reale alle cure del proprio compagno di cordata.

Attualità
0 CONDIVISIONI
Immagine
strage
crans-montana
Atterrato a Milano l'aereo con le vittime italiane della strage: "Le famiglie chiedono giustizia"
A Crans-Montana il giorno del silenzio e del dolore, le voci dalla Svizzera: “Come faremo ad andare avanti?”
La Procura: “Incendio provocato da fontane pirotecniche, indagini sulla sicurezza"
Ombre su Le Constellation: il giallo della licenza per l'uso da discoteca
La mamma di Giovanni Tamburi, morto a Crans-Montana: "Rispetto per i nostri figli, non si sono accorti delle fiamme"
I vigili del fuoco sulle regole in Italia: "Non si accendono candele scintillanti in posti chiusi”
Le immagini del luogo
Bromelina e ustioni gravi, cos’è e come funziona il farmaco usato dopo l’incendio di Crans-Montana
leggi tutta la storia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Attualità
api url views