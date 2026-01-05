Scalatrice bloccata sulla cascata di ghiaccio nel Torinese: si calano dall’elicottero per salvarla

Il Soccorso Alpino Piemontese ha salvato soccorrere una donna bloccata sulla cascata di ghiaccio Bellagarda.

Il ghiaccio non era ancora perfettamente formato e così una scalatrice è rimasta bloccata sulla cascata di ghiaccio Bellagarda, nel comune torinese di Ceresole Reale. L'allarme è stato lanciato alle ore 11.45 di oggi, 5 gennaio 2025, quando la scalatrice si è trovata in difficoltà, senza riuscire né a salire né a scendere.

Sul posto è intervenuta in prima battuta una squadra a terra del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese che ha raggiunto la cordata mettendo in sicurezza il luogo e accertando che le possibilità di recupero erano complicate dalle condizioni di sicurezza della cascata, non ancora pienamente formata, nonostante la basse temperature registrate in questi giorni e che dureranno almeno fino all'epifania.

Gli operatori hanno quindi deciso di richiedere l'intervento del servizio regionale di elisoccorso di Azienda Zero Piemonte. L'elicottero è decollato con a bordo il conduttore dell'unità cinofila da valanga in supporto del tecnico di Soccorso Alpino. Dopo una breve perlustrazione aerea della zona, l'equipe ha valutato che la donna si poteva recuperare direttamente nel punto dove era bloccata e l'ha recuperata utilizzando il verricello.

Le sue condizioni della donna al momento del salvataggio però non erano delle migliori: avvertiva un principio di ipotermia, tuttavia è stata lasciata in piazzola a Ceresole Reale alle cure del proprio compagno di cordata.