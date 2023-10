Sbarrano la strada con dei tronchi e scappano: furto da un milione di euro in una ditta orafa di Arezzo A Quarata, alle porte di Arezzo, tre ladri hanno assaltato una ditta orafa e portato via lavori in oro dal valore di un milione di euro. Per mettere a segno il colpo e impedire l’arrivo delle forze dell’ordine, i malviventi hanno bloccato le strade di accesso all’azienda con dei tronchi. I carabinieri indagano per catturare la banda.

A cura di Eleonora Panseri

Fermo immagine da servizio di TGTeletruria

Hanno bloccato le strade con tronchi d'albero per impedire al titolare di un'azienda orafa e alle forze dell'ordine di intervenire mentre mettevano a segno un colpo da un milione di euro.

È successo a Quarata, alle porte di Arezzo, dove una banda di ladri ha assaltato una ditta orafa e portato via numerosi lavori in oro, specialmente catenine ma anche altri monili, mettendo a segno un colpo estremamente elaborato. L’azienda presa di mira dai malviventi nella notte tra giovedì 19 e venerdì 20 ottobre è la Multiform, dove, come ricostruisce La Nazione, si sono introdotte tre persone per portare via i prodotti della ditta.

Poco prima delle tre di notte il sistema di allarme automatico ha inviato un messaggio al titolare, segnalando l'intrusione. L'uomo a quindi provato personalmente a raggiungere l'edificio ma senza riuscirci. Infatti, per poter lavorare indisturbati e ostacolare anche l'arrivo delle forze dell'ordine, i tre avrebbero preventivamente bloccato tutte le strade di accesso alla ditta con dei tronchi d'albero. A quel punto, il titolare, i carabinieri e gli uomini della vigilanza si sono recati a piedi verso l'azienda ma al loro arrivo i ladri se n'erano già andati.

Secondo quanto ricostruito in un primo momento da Arezzo Notizie, i ladri avrebbero sfondato il cancello esterno prima e il portellone d'accesso alla struttura poi con una Lancia Y. Dopo aver messo a punto il furto, avrebbero lasciato lì il veicolo. Pare che la banda abbia calcolato con grande precisione i tempi dell'operazione, che sarebbe durata complessivamente una ventina di minuti.

Fermo immagine da servizio di TGTeletruria

I vigili del fuoco sono successivamente intervenuti per rimuovere i tronchi d'albero posizionati sulla strada. Sul luogo i carabinieri della compagnia di Arezzo, a cui sono affidate le indagini, hanno effettuato i rilievi del caso. Gli investigatori stanno valutando anche le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona per scoprire l'identità dei ladri che presumibilmente sarebbero diretti verso il Valdarno, il Pratomagno e il Casentino. Ingenti i danni per l'azienda.