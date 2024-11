Sbanda e si schianta sull’albero, Nicolò trovato morto nell’auto distrutta: era un militare di 24 anni

video suggerito

A cura di Antonio Palma

Un militare di 24 anni, Nicolò Cavalera, è morto tragicamente nelle scorse ore in Salento in un terribile incidente stradale sulla strada provinciale 4 che collega Campi Salentina a Squinzano, in provincia di Lecce. Il giovane, originario di Leverano, viaggiava da solo su una vettura che ha sbandato schiantandosi violentemente contro un albero di ulivo fuori strada.

Il dramma si è consumato nella notte tra sabato e domenica, poco prima delle 5 di oggi, quando la vettura guidata dal militare dell’esercito, una Mercedes AMG A 45, per motivi ancora tutti da accertare, ha sbandato improvvisamente finendo fuori strada in una zona di campagna. Qui, dopo aver divelto un piccolo muretto perimetrale, l’auto è andata a schiantarsi contro un albero di ulivo ben oltre la carreggiata.

Un impatto violentissimo che non ha lasciato scampo al 24enne Nicolò Cavalera che è rimasto esanime nell’abitacolo distrutto. Nessuno avrebbe assistito alla scena ma a far scattare l’allarme sarebbe stato il sistema di sicurezza dell’autovettura, secondo quanto riporta LeccePrima. Sul posto si sono diretti quindi gli operatori sanitari del 118 e i vigili del fuoco ma purtroppo per il militare non c’è stato nulla da fare.

Il ventiquattrenne, che prestava servizio nell’Esercito italiano in una caserma nel Nord Italia ed era rientrato in Salento per una licenza, giaceva esanime e bloccato nella vettura accartocciata. Per liberarlo è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Veglie che hanno provveduto a estrarre il giovane e consegnarlo ai sanitari per le immediate manovre.

I soccorsi infatti hanno provato a rianimarlo ma purtroppo poco dopo si sono dovuti arrendere dichiarandone il decesso sul posto. Sul luogo dell’incidente stradale anche i carabinieri che hanno effettuato i rilievi per ricostruire l'esatta dinamica dell’accaduto e accertare l’eventuale coinvolgimento di altri mezzi.

Tanti i messaggi di addio e cordoglio sui social per la prematura morte del militare 24enne. “Addio Nicolò, spegnersi così a soli 24 anni non dovrebbe accadere a nessun figlio di famiglia. Non ci sono parole, quello che lasci è un vuoto enorme” scrive un amico. “Ciao Nicolò Cavalera grande amico mio, Dio nel suo giardino vuole i fiori più belli” è il messaggio di un altro amico.