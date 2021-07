in foto: Immagine di archivio

Tragedia lungo le strade dell’Alessandrino oggi sabato 3 luglio: un uomo di 44 anni ha perso la vita al volante di un camion betoniera dopo essere precipitato giù da un ponte col mezzo pesante. La tragedia si è consumata questa mattina poco dopo le 9 nel territorio del comune di Predosa, in provincia di Alessandria. La vittima è un autotrasportatore di 44 anni originario del Cosentino, Giuseppe Cerminara. Per motivi tutti da accertare, l’uomo ha improvvisamente sbandato cadendo giù dal ponte e finendo con la betoniera nel greto del torrente Orba.

Quando i primi soccorsi sono giunti sul luogo del sinistro, per lui ormai non c’era più nulla da fare. Quando i vigili del fuoco lo hanno estratto dalla cabina del camion e affidato ai sanitari del 118, era già morto ed è stato possibile solo accertarne il decesso. Vista la gravità dell’incidente, la centrale operativa aveva invita sul posto anche l’elisoccorso del 118 che però purtroppo è dovuto tornare indietro vuoto. Mentre il corpo senza vita del conducente del mezzo è già stato rimosso e portato via dal luogo dell’incidente, la rimozione del mezzo pesante è molto difficoltosa sia per l’altezza che per la zona impervia e le operazioni nel primo pomeriggio erano ancora in corso. Sul posto una maxi gru che, dal ponte, sta cercando di agganciare il camion.

Per consentire le operazioni la strada SP179 nel tratto tra la rotonda di Predosa e la strada per Novi Ligure / Ovada è stata interrotta. Sul posto oltre a diverse squadre di Vigili del Fuoco sono intervenuti anche i Carabinieri di Capriata d’Orba che stanno cercando di determinare la dinamica dell'accaduto. Tra le ipotesi più vagliate quella di un improvviso malore del conducente.