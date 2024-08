Scivola e precipita per 150 metri durante un’escursione in montagna: Giorgio Allegri muore a 26 anni

video suggerito

A cura di Eleonora Panseri

Giorgio Allegri, 26 anni – Foto Facebook

Aveva solo 26 anni Giorgio Allegri, il giovane originario di Ravenna che ha perso la vita in un tragico incidente in montagna.

Il 26enne stava partecipando a un'escursione in Veneto insieme ad alcuni amici quando è scivolato tra le rocce. Subito soccorso, è morto poco dopo l'arrivo in ospedale.

La ricostruzione dell'incidente e l'intervento dei soccorsi

Come riportano diversi quotidiani locali, Allegri stava percorrendo il sentiero Tivan, sul monte Civetta, nel comune di Alleghe (in provincia di Belluno), quando è scivolato e caduto per circa 150 metri. A dare l’allarme è stato il gruppo di giovani che era con lui, poco prima delle 18 di ieri, venerdì 23 agosto.

La centrale del 118 è stata contatta da uno degli altri escursionisti in forte stato di shock che segnalava la caduta di un amico, precipitato dal sentiero. L'elicottero del Suem di Pieve di Cadore, in rientro da una missione, è stato subito dirottato sul punto indicato.

L'equipaggio ha individuato rapidamente il 26enne, ma le sue condizioni sono apparse fin da subito molto gravi. Dopo essere stato assicurato su una barella, il giovane è stato portato a bordo dell'elicottero e trasferito al pronto soccorso di Pieve di Cadore, dove è in seguito deceduto.

Chi era il 26enne Giorgio Allegri

Foto Instagram

Giorgio Allegri, 26 anni, era laureato in Ingegneria Biomedica al Politecnico di Milano ed era un promettente giocatore di pallanuoto. Il giovane aveva giocato in serie B e C con la Pallanuoto Ravenna. Da poco aveva trovato lavoro in Belgio, ad Anversa.

“Non ci sono parole per descrivere questo momento. Sei sempre stato semplicemente l’esempio da seguire per tutti. Ciao, Giorgino. Ciao, Capitano”, hanno scritto gli ex compagni della Pallanuoto Ravenna che si stringono ai famigliari del 26enne.

"Oggi è un giorno molto triste per tutti noi. Da avversario ti abbiamo affrontato tante volte con la calottina del Ravenna, ma c'è sempre stato grande rispetto e stima nei tuoi confronti e in quello dei tuoi compagni. La notizia della tua tragica scomparsa ci lascia senza parole, fai buon viaggio, Giorgio", ha scritto invece il Rari Nantes Bologna su Facebook.