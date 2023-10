Sbalzato violentemente sull’asfalto dall’auto mentre è in bici: medico 79enne muore sul colpo La vittima dell’incidente stradale è il medico Renzo Bilancioni, già primario del laboratorio di analisi dell’ospedale Bufalini. È morto praticamente sul colpo. Da chiarire la dinamica del tragico sinistro.

A cura di Biagio Chiariello

immagine di repertorio

Tragedia sulla strada questa mattina, 10 ottobre, poco prima delle 10.30 a Cesena lungo la via Plauto, a poca distanza dallo stadio.

Un uomo di 79 anni che circolava in bicicletta è morto dopo essere stato sbalzato violentemente sull'asfalto. A quanto si apprende, l'incidente sarebbe avvenuto a causa di una collisione con un'auto: l'anziano ha sbattuto la testa.

Sul posto la Polizia Locale per ricostruire la dinamica dell'incidente e i sanitari del 118, i cui soccorsi sono stati vani: è deceduto sul colpo dopo l'impatto.

La vittima è il medico in pensione Renzo Bilancioni, molto noto in città, già primario del laboratorio di analisi dell'ospedale Bufalini.

Il dramma si consumato nella zona che si trova tra lo stadio ‘Dino Manuzzi' e il quartiere Fiorita, all'incrocio tra via Tito Maccio Plauto e via Lombardia. Intorno alle 10:30 una Volkswagen Polo grigia guidata da un uomo di circa 60 anni ha colpito violentemente il 79enne che si trovava in sella alla sua bicicletta. Praticamente illeso il conducente dell'utilitaria che viaggiava in direzione stadio, resta da capire se l'anziano stesse attraversando la strada.

Crudissima la scena che si è presentata ai soccorritori, il corpo del biologo sul ciglio della strada proprio all'altezza di un palo della luce, a pochi metri il suo mezzo a quattro ruote, accartocciato. Il cadavere è stato prontamente coperto da un telo bianco.

La strada è stata poi interdetta al traffico per il tempo necessario alle operazioni di messa in sicurezza.

Renzo Bilancioni è stato per molti anni socio del Rotary club Cesena. Lascia la moglie, Roberta Paganelli, che ha gestito per lungo tempo un noto negozio in centro storico.