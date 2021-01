Avrebbe portato a scuola dell'hashish, nascosto nello zainetto. Un bambino di soli dieci anni sarebbe andato a lezione nella sua scuola elementare in provincia di Savona con del "fumo" nello zainetto, mostrandolo ai compagni di classe. Lo avrebbe fatto, secondo quanto trapelato, per "sentirsi grande", come avrebbe dichiarato lui stesso in seguito alle indagini avviate sulla vicenda. La dirigente scolastica avrebbe appreso i fatti da alcune testimonianze, probabilmente di insegnanti ai quali era arrivata la voce, ed ha poi richiesto l'intervento della polizia di Stato di Alassio per far luce sull'accaduto. La voce si è sparsa in poco tempo fino ad arrivare agli insegnanti, che si sono immediatamente preoccupati.

La situazione familiare problematica

L'involucro con la droga sarebbe stato sequestrato dagli inquirenti e il bambino, nella sua innocenza, si sarebbe messo a piangere nel momento in cui ha capito che la situazione si stava ingigantendo ben oltre il suo controllo: non era consapevole della serietà del suo gesto e della portata della situazione. In seguito al fatto è stato segnalato alla Prefettura, al Tribunale dei minori e poi ai servizi sociali. La sua situazione familiare è stata definita problematica: il piccolo aveva abbandonato la scuola già l'anno scorso e avrebbe collezionato diverse assenze anche quest'anno.

Le sue fragilità lo avrebbero portato a compiere il gesto, nascondendo così l'hashish nello zaino. Non è chiaro dove il bambino lo abbia trovato. Ora le indagini si sono concentrate sul percorso della droga, per capire proprio dove il bambino l'abbia trovata. Si tratta di un grammo di hashish che il bambino non ha voluto rivelare da chi provenga. Il caso ha molto sorpreso le forze dell'ordine. Nel territorio, infatti, non vi sarebbero situazioni di disagio tali da giustificare un atto del genere ad opera di un minore così piccolo e in età scolare.