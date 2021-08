Sassari, cena in campagna finisce in tragedia: gli amici colpiscono il padrone di casa con un martello Doveva essere una normale cena tra amici, invece la serata è sfociata in una vera e propria aggressione. I protagonisti sono 3 uomini residenti a Sassari. Il padrone di casa è stato aggredito a colpi di martello da uno dei suoi amici. L’altro, invece, è intervenuto in sua difesa ferendo l’aggressore con una falce.

A cura di Gabriella Mazzeo

Doveva essere una tranquilla serata tra amici a Li Buttangari, nella campagna tra Sassari e Sorso. Invece la serata è sfociata in una terribile lite e il padrone di casa è stato preso a martellate da un invitato. L'uomo, dopo un acceso diverbio, ha aggredito il commensale con un martello, fratturandogli l'osso della nuca. Lo ha fermato un terzo invitato, che a sua volta lo ha assalito con una falce, colpendolo a più riprese. L'uomo è intervenuto in difesa dell'amico, in quel momento steso a terra per la frattura alla nuca. I tre sono stati divisi dalle forze dell'ordine, intervenute sul luogo della rissa. Gli agenti sono ora impegnati nella ricostruzione della dinamica dei fatti.

Il primo aggressore è indagato per tentato omicidio mentre l'amico che è intervenuto armato di falce è accusato di lesioni gravi. A indagare sulla vicenda, la squadra mobile di Sassari, che in particolare cerca di mettere insieme i pezzi che hanno portato alla furiosa lite tra i tre. A riportare per primo la vicenda è il quotidiano La Nuova Sardegna che racconta di una normale cena fra amici poi sfociata in un terribile diverbio. I tre stavano inizialmente chiacchierando in un clima disteso e poi, secondo le prime ricostruzioni, una battuta fuori posto sarebbe bastata a creare i presupposti per un acceso dibattito. Complice anche l'alcol, la prima colluttazione è diventata poi un'aggressione con tanto di armi. Il proprietario di casa, ferito alla nuca dai colpi di martello, è stato sottoposto a un intervento chirurgico alla testa andato a buon fine. Secondo i medici, le sue condizioni di salute non sarebbero preoccupanti nonostante la gravità delle fratture riportate. Non si conoscono ancora con certezza i motivi alla base della rissa, ma le forze dell'ordine sono all'opera per ricostruire la dinamica e il movente di tanta ferocia.