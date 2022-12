Sardegna, travolta in monopattino da un Suv: Lisa Lussu muore a 31 anni Lisa Lussu, 31 anni, ieri sera è stata investita e uccisa da un Suv mentre stava tornando a casa in monopattino. Inutili i soccorsi.

A cura di Davide Falcioni

Gravissimo incidente nella serata di ieri lungo la vecchia strada statale 125, tra Villaputzu e Muravera, in Sardegna. Una ragazza di appena 31 anni, Lisa Lussu, è stata investita e uccisa da un Suv mentre stava tornando a casa in monopattino.

L’impatto, avvenuto non distante da un ponte, non le ha lasciato scampo: i soccorsi del 118 si sono rivelati inutili, per lei non c’è stato nulla da fare. Sul posto anche le Forze dell’ordine per stabilire l’esatta dinamica del tragico incidente. Lisa Lussu lascia un figlio piccolo e i genitori.

La notizia della sua morte ha rapidamente fatto il giro della sua città di origine, Villaputzu. La trentenne solo da qualche tempo si era infatti trasferita a Muravera, ma tornava spesso a Villaputzu per incontrare gli amici e i familiari. Sul drammatico schianto indagano i carabinieri di San Vito: l’automobilista si è subito fermato per prestare i primi soccorsi, a tradirlo potrebbe essere stata la scarsa visibilità.

I monopattini si confermano mezzi di trasporto molto pericolosi: hanno avuto il loro exploit sul mercato (e sulle strade) durante i primi mesi della pandemia, ma ora le strade segnano un boom di sinistri e feriti a bordo delle due mini-ruote.

Nel 2021 quadruplicati gli incidenti in monopattino

Secondo uno studio condotto dall'Istat nel 2021 sono sensibilmente aumentati gli incidenti con monopattini elettrici in Italia, quasi quadruplicati rispetto all'anno precedente, passando da 564 a 2.101, mentre i feriti sono stati 1.980 – di cui 1.903 conducenti, 77 passeggeri e 127 pedoni investiti – a fronte dei 518 complessivi del 2020. I morti sono stati dieci, uno dei quali era un pedone.