Sardegna, ex poliziotto ha un malore in auto, si schianta con un bus di bambini in gita e muore Un uomo al voltante di una Ford ha accusato un malore improvviso ed è morto dopo essersi scontrato con un bus pieno di ragazzi della scuola elementare del paese in gita scolastica.

A cura di Davide Falcioni

Tragedia a Guspini, nella provincia del Sud Sardegna. Un uomo al voltante di una Ford ha accusato un malore improvviso ed è morto dopo essersi scontrato con un bus pieno di ragazzi della scuola elementare del paese in gita scolastica. La vittima, 62 anni, si chiama Roberto Vaccargiu e a lungo aveva lavorato in carcere come agente di polizia penitenziaria a Napoli. Tre anni fa era andato in pensione ed era rientrato sull'isola, dove aveva una casa e molti conoscenti.

L’impatto contro il pullman è stato molto violento, ma fortunatamente tutti i passeggeri e l’autista sono rimasti illesi. Per lo spavento un bimbo di nove anni si è sentito male, ma dopo il soccorso prestato dal 118 si è ripreso e la gita è continuata. Per Vaccargiu, invece, non c’è stato niente da fare: è morto sul colpo, stroncato da un malore. I soccorritori, intervenuti nel giro di pochi minuti, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo.

In azione anche i carabinieri della compagnia di Villacidro per svolgere tutte le verifiche del caso. Vaccargiu faceva spesso la spola tra Guspini, paese nel quale viveva, e la Campania, dove abitano alcuni suoi parenti e dove aveva lavorato a lungo. Vedovo, la sua unica figlia è stata avvisata del dramma. Il corpo di Roberto Vaccargiu sarà restituito ai familiari. Non è stata disposta l’autopsia.