Giallo a Sanremo dove nel primo pomeriggio di oggi, martedì 29 giugno, è stato rinvenuto il cadavere di una donna. Il corpo senza vita è stato avvistato in mare, nello specchio acqueo antistante il Porto Vecchio. Ad accorgersi del cadavere e a dare subito l’allarme è stato un diportista e sul posto sono intervenuti i carabinieri e la guardia costiera, che hanno proceduto al recupero della salma. Secondo le prime informazioni trapelate, si tratterebbe di una donna di circa sessanta anni, probabilmente una casalinga del posto. Le forze dell'ordine stanno procedendo all'identificazione della vittima. Le cause della morte sono ancora da chiarire.

Indossava pantaloni e una maglia scura – Il cadavere, a quanto si apprende, è stato trovato circa a metà del molo lungo. Stando a una prima descrizione, la donna trovata senza vita indossava un paio di pantaloni (forse dei jeans) modello “pinocchietto” e una maglia di colore scuro. Inoltre, secondo alcune testimonianze raccolte sul posto, la donna con una mano teneva una mascherina e con l'altra sembra un sacchetto con una bottiglietta d'acqua.

Da chiarire le cause del decesso della donna – La morte della donna non dovrebbe risalire a molto tempo prima del ritrovamento. Non è ancora chiaro però se il decesso sia attribuibile a un malore, a un incidente o ad altro. Sembra che nelle ultime ore fosse arrivata ai militari di Sanremo la segnalazione di scomparsa di una persona.