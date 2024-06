video suggerito

Sangue sulla A2 a Cosenza, auto in panne colpita da furgone: il barista Luca morto a 32 anni

A cura di Biagio Chiariello

Luca Barone, incidente a Rogliano, Cosenza

Un drammatico incidente stradale è avvenuto stamane, sabato 1° giugno, sull'autostrada A2 del Mediterraneo, lungo la corsia sud, 2 km prima dello svincolo di Rogliano, nel Cosentino. Un uomo di 32 anni è morto e e due persone sono rimaste ferite (di cui una in modo grave).

La vittima si chiamava Luca Barone ed ed ora originaria di Figline Vegliaturo, in provincia di Cosenza. Gestiva un bar a Grupa, frazione del comune di Aprigliano, in Calabria. Nell’incidente sono rimasti coinvolti due mezzi, un’autovettura ed un autofurgone.

Sul posto è arrivata una squadra dei vigili del fuoco del Comando di Cosenza che hanno estratti i feriti dalle lamiere per poi affidarli alle cure dele persone sanitario del Suem118 e il successivo trasferimento in ospedale con elisoccorso. L'intervento dei pompieri è valso anche alla messa in sicurezza del sito e delle vetture. Sul posto polizia stradale per gli adempimenti di competenza.

Traffico bloccato nel tratto interessato dal sinistro fino al termine delle operazioni di soccorso.

Luca Barone era molto noto. Diversi sono stati i commenti sui social per ricordarlo. "La sua scomparsa lascia un vuoto enorme ed incolmabile – è scritto in un post sulla pagina ufficiale del Comune di Aprigliano -. Luca era conosciuto per il suo spirito laborioso e la sua capacità di accogliere ogni cliente con un sorriso. In questo momento di lutto, esprimiamo le nostre più sentite condoglianze alla famiglia, agli amici e a tutti coloro che hanno avuto il piacere di conoscerlo e apprezzare il suo lavoro. Il Comune di Aprigliano si impegna a onorare la memoria di Luca Barone ed il suo contributo alla nostra comunità. Invitiamo tutti a unirsi a noi in un pensiero di pace e gratitudine per tutto ciò che ha dato. nel suo bar di Grupa".

Sospesi anche comizi elettorali in programma oggi, in segno di lutto.