San Severo, 12enne autistico aggredito dal branco: botte anche al fratellino Li hanno prima accerchiati e poi strattonati e presi a schiaffi prima di distruggere le loro bici. Un atto di bullismo da parte di un branco di ragazzini nei confronti di due fratellini di 12 e 11 a San Severo. A preoccupare è lo stato di salute del più grande, affetto da autismo, che è terrorizzato e non vuole più uscire: “Nessuno è intervenuto per aiutarli”, la denuncia del padre.

A cura di Chiara Ammendola

Immagine di repertorio

Stavano pedalando verso il centro di San Severo, comune del Foggiano dove vivono, i due fratellini vittima di un'aggressione da parte di un branco di adolescenti. I due sono stati accerchiati da cinque o sei ragazzini che li hanno minacciati e schiaffeggiati, prima di rubare la bici al più grande dei due, un 12enne affetto da autismo. Poi gli schiaffi al fratellino più piccolo finito in ospedale dal quale è stato dimesso con una prognosi di cinque giorni. A denunciare quanto accaduto lo scorso 24 agosto alle forze dell'ordine è stato il padre dei due fratellini: "Mio figlio era con il fratellino più piccolo, in sella alla sua bicicletta – racconta l'uomo – pedalavano spensierati nel centro di San Severo, vicino al Teatro Verdi. Poi è arrivato questo gruppo di bulli che li ha aggrediti. Troppo facile prendersela con i più fragili che non possono difendersi".

Nessuno è intervenuto per difendere i due fratellini

A comporre la baby gang, secondo quanto raccontato dai due ai genitori, ragazzini di età non superiore ai 13-14 anni. Erano tutti in monopattino quando li hanno raggiunti e accerchiati. Prima sono stati strattonati e poi aggrediti con schiaffi e spintoni. Poi hanno preso la bici del più grande dei fratelli e gliel'hanno distrutta, hanno fatto la stessa cosa anche col più piccolo al quale hanno rotto anche gli occhiali. Amareggiato il padre che denuncia come nessuno sia intervenuto per difendere i suoi figli. Immediate le indagini della polizia che ha raccolto la denuncia del padre secondo cui attraverso le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti in zona potrebbero essere stati individuati gli autori dell'aggressione.

Le famiglie hanno un ruolo fondamentale nella prevenzione a fenomeni di bullismo

Ma ora a preoccupare maggiormente è lo stato psicofisico del 12enne affetto da autismo che dal giorno dell'aggressione non vuole più uscire di casa: "La notte urla, è terrorizzato – racconta il padre – ha ripreso a balbettare e ha paura a uscire di casa. Siamo molto preoccupati. Mio figlio è molto fragile". Una vicenda sulla quale è intervenuto anche il sindaco di San Severo, Francesco Miglio, che ha chiesto di incontrare i due fratellini e i loro genitori: "Nei prossimi giorni chiederò ai dirigenti scolastici di attivarsi con noi per promuovere iniziative contro il bullismo – aggiunge – Ma in questo momento è fondamentale il ruolo delle famiglie e mi auguro che tutti i genitori di San Severo sentano l'indignazione per quanto accaduto".