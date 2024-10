Sammy Basso, oggi i funerali a Tezze sul Brenta: attese migliaia di persone, proclamato lutto cittadino

video suggerito

Oggi è la giornata dei funerali di Sammy Basso, il ricercatore scientifico di 28 anni affetto da progeria morto improvvisamente sabato scorso per un malore mentre era con amici in un ristorante di Asolo. La cerimonia funebre all’aperto, tra il retro della chiesa e il campo sportivo di Tezze sul Brenta, dove l’uomo era nato e cresciuto. Alcune testimonianze alle 15 precederanno la funzione religiosa delle 15.30 celebrata dal vescovo Giuliano Brugnotto. Tra gli altri, atteso il governatore del Veneto Luca Zaia oltre ai tantissimi amici di Sammy. Per questo il Comune ha invitato tutti a muoversi in bici e ha organizzato anche dei bus navetta per agevolare l'arrivo verso la zona dei funerali.

Oggi i funerali di Sammy Basso: orario e luogo

L’ingresso all’area aperta tra la chiesa e il campo sportivo dove si celebrano i funerali di Sammy Basso è consento ai partecipanti dalle 13.30 e fino ad esaurimento posti. Il feretro giungerà poi alle 14.50 e dalle 15 è previsto un momento di preghiera e condivisione con alcune testimonianze di amici, mentre il funerale inizierà alle 15,30 presieduto dal vescovo di Vicenza Giuliano Brugnotto alla presenza dei parroci locali. Un rito cattolico per rispettare la religiosità di Sammy ma all’aperto per ospitare le migliaia di persone che hanno annunciato la loro presenza tra cui i tanti amici. “Si sta muovendo il mondo perché Sammy ha saputo toccare corde pazzesche, in tutti" ha dichiarato la madre. Il Comune ha invitavo tutti i cittadini a muoversi in bici o a piedi e ha allestito un servizio bus navetta dalle 14 alle 15.30 e dalle 16.30 alle 17.30 per quanti lasceranno l’auto nella zona di Stroppari.

“La figura autentica di Sammy ha saputo intercettare i cuori di tutti, perché capace di parlare a chiunque con la stessa profondità. Ora, come comunità cristiana, desideriamo condividere la nostra gratitudine per la sua straordinaria testimonianza e la grande eredità che ci lascia. Ai genitori, parenti ed amici esprimiamo vicinanza ed affetto. Invito tutti ad unirsi in preghiera perché il dolore umano sia trasfigurato dalla fede che ha caratterizzato Sammy stesso” ha dichiaro invece il vescovo di Vicenza.

Proclamato lutto cittadino a Tezze sul Brenta

Per i funerali di Sammy Basso oggi proclamato lutto cittadino a Tezze sul Brenta, sua città Natale. In tutti gli Uffici pubblici nelle Scuole sono fissate le bandiere a mezz’asta in segno di lutto e ogni manifestazione pubblica è sospesa mentre alla cerimonia funebre sarà presente il gonfalone cittadino. I pubblici esercizi e i titolari di ogni genere di attività e la Cittadinanza sono invitati a manifestare il proprio cordoglio nelle forme ritenute opportune e comunque rispettando il silenzio nelle ore coincidenti ed immediatamente prossime alla funzione funebre. “Sammy è stato un esempio di umanità e forza di vivere per tutti coloro che l’hanno incontrato, ma continuerà ad esserlo anche per chi scoprirà la sua storia in futuro”, ha dichiarato il sindaco di Tezze che sarà presente ai funerali.

La donazione del corpo: l'ultimo regalo di Sammy Basso

Sammy Basso “era grato per quello che aveva e non era arrabbiato per quello che gli mancava. Pensava sempre a chi stava peggio e aiutava sempre tutti in continuazione" ha ricordato l’amico Carlo Santucci. Uno dei suoi ultimi gesti altruistici è stata la scelta di donare il suo corpo alla scienza per lo studio sulla progeria. Sono stati già presi contatti con il Centro di riferimento per la donazione del Corpo e Biobanca dell’Università di Padova, proprio dove il ragazzo ha preso la doppia laurea con lode in biologia molecolare. Qui infatti verranno effettuati degli studi sui tessuti che poi saranno trasmesse in un centro specializzato di Boston con il quale lo stesso Sammy collaborava.