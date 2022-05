“Samantha aveva appena trovato la felicità”, l’ultimo saluto alla 35enne morta dopo ritocco in casa I funerali di Samantha Migliore nella Chiesa parrocchiale di Maranello (Modena). Mentre i familiari e gli amici piangono la 35enne madre di cinque figli, l’unica indagata per il momento resta a piede libero.

Cordoglio e lacrime a Maranello (Modena) per il funerale di Samantha Migliore, morta a 35 anni in seguito a un trattamento al seno effettuato in casa da una sedicente estetista che, in realtà, è risultata essere un’organizzatrice di eventi.

Samantha ha lasciato il marito Antonio, con cui si era appena sposata, e cinque figli, due dei quali hanno parlato durante la funzione per dare l’ultimo addio alla madre. “Avrei voluto passare più tempo con te, darti la soddisfazione di laurearmi, magari sposarmi”, ha detto una di loro. “Mamma, mi mancherai tantissimo”, ha scandito a fatica un’altra, tra i singhiozzi.

Non è facile per chi ha amato Samantha dirle addio, ora che la donna non c’è più e l’indagata per la sua morte si trova a piede libero. Dall’esame autoptico è emerso che la donna è deceduta in seguito all’iniezione di un’eccessiva dose di silicone, che l’ha stroncata in pochissimo tempo.

“Si deve ancora accertare l'esatta causa della morte, ma l’iniezione in vena del silicone è compatibile con un decesso rapido come è stato quello della signora, secondo quanto riportato da suo marito”, ha dichiarato Daniele Pizzi, l'avvocato scelto proprio da Antonio Bevilacqua, marito di Samantha. Conferma anche che la sedicente estetista è indagata per i reati di omissione di soccorso, abuso della professione medica e per morte in conseguenza di un altro reato.

Daniele Pizzi, Avvocato di Antonio Bevilacqua (marito di Samantha Migliore)

Diversa sarebbe la versione della sedicente estetista, una cui amica ha dichiarato che la donna non sarebbe scappata, ma sarebbe andata via solo dopo che Antonio glielo aveva intimato. Saranno le indagini della Procura di Modena a fare chiarezza su come sono andate effettivamente le cose.

Fuori dalla Chiesa parrocchiale di Maranello, ha parlato anche la vicina di casa di Samantha e Antonio, che ha visto dal suo balcone l’arrivo dell’ambulanza. “Io non ho visto né entrare né uscire nessuno dalla casa”, ha dichiarato, “ma ricordo di aver visto il corpo di Samantha che veniva caricato sul mezzo. Mi è rimasta impressa l’immagine del suo seno particolarmente gonfio”. “Ma non è così che voglio ricordarla – conclude – Samantha era una donna solare, allegra, aveva appena trovato la sua felicità”.