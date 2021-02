Tornavano da una festa, in tempo per il coprifuoco delle 22. Poi, all'incrocio tra via Frusta e via Villaterga a Salzano, l'auto con a bordo tre giovani si è rovesciata, finendo sotto la recinzione esterna di una casa privata. Non è chiaro cosa abbia portato i tre ragazzi a perdere il controllo dei veicolo, ma sembra che non siano stati coinvolti altri mezzi.

L'auto è uscita di strada e i soccorsi sono arrivati sul posto in pochi minuti. Il conducente e una delle due passeggere sono stati trasportati in ospedale d'urgenza, in condizioni purtroppo gravi. La terza ragazza, invece, è purtroppo deceduta nello schianto. Juliana Cerquiera Lima, di 25 anni, sarebbe morta quasi sul colpo in seguito all'incidente del quale deve ancora essere chiarita la dinamica. Con lei viaggiavano anche un'amica nata in Russia, del 1997, ma trevigiana d'adozione e il conducente Cristian Deidda, 35enne di Olbia ma residente a Quinto. Juliana era di origini brasiliane ma abitava a Quinto di Treviso come i suoi amici. Gli altri due passeggeri sono stati ricoverati in ospedale dell'Angelo di Mestre in gravi condizioni.

Sul sangue del conducente è in corso un esame tossicologico che assicuri l'assenza di alcol o sostanze stupefacenti in circolo ad alterare le capacità di guida. Nel sinistro non risultano coinvolti altri veicoli: l'auto si sarebbe infatti capovolta da sola per cause ancora da accertare. Grande dolore per tutta la comunità trevigiana, attonita davanti alla notizia di morti così giovani. Per il momento non si hanno ulteriori dettagli sulle condizioni di salute dei due sopravvissuti, dei quali però si conosce soltanto un bollettino generalmente problematico che parecchio ha risentito dello schianto. Sono ancora in corso tutti gli accertamenti per verificare le eventuali responsabilità e l'esatta dinamica dei fatti.