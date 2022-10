Sale sulla balaustra del ponte per farsi una foto ma perde l’equilibrio e precipita: morta 49enne Tragedia a Valdagno, dove una donna di 49 anni è morta dopo essere precipitata dal ponte della Libertà: secondo quanto ricostruito, aveva chiesto a una amica di scattarle una foto ma, salita sulla balaustra, ha perso l’equilibrio facendo un volo di una decina di metri.

A cura di Ida Artiaco

Voleva farsi scattare una foto da una amica così è salita sulla balaustra del ponte ma ha perso l'equilibrio ed è precipitata nel vuoto. È successo in pieno centro a Valdagno, in provincia di Vicenza, dove una donna di 49 anni, badante di origine moldava, è morta dopo essere caduta dal ponte della Libertà, facendo un volo di circa una decina di metri.

È questa la prima ricostruzione effettuata dagli inquirenti su quanto successo ieri, domenica 23 ottobre: intorno alle 17 la vittima, di cui non sono state rese note le generalità, si sarebbe fermata sul ponte insieme a una amica, davanti alla quale si è poi consumata la tragedia. È stata proprio quest'ultima a lanciare l'allarme dopo che la 49enne perdendo l'equilibrio è precipitata di sotto.

L'Agno in questi giorni è povero d'acqua e la caduta sul greto del torrente è stata quindi fatale. Il corpo della donna, dopo gli accertamenti dei sanitari del Suem 118 che ne hanno certificato il decesso, è stato recuperato dai Vigili del fuoco, intervenuti con un'autoscala.

Sul posto si sono precipitati anche gli agenti della Polizia locale oltre a numerosi curiosi che hanno assistito alle operazioni di recupero. Essendo domenica pomeriggio la zona infatti era molto trafficata. Si indaga sulla dinamica dell’accaduto, per fugare ogni dubbio. Tuttavia, si esclude che possa essersi trattato di un gesto volontario.

Non è la prima volta che si verifica un episodio del genere. Tra i più noti quello che ha visto come protagonista Erika Gamper, 58enne giornalista e fotografa in pensione del Dolomiten, che a gennaio 2021 morì mentre cercava di scattare una foto in Alta Val Martello dove si trovava per degli scatti del paesaggio innevato. Tradita dalla neve, che aveva coperto il parapetto, precipità da un ponte per almeno venti metri.