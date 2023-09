Sacerdote trovato morto in una stanza d’albergo: si chiamava Danilo Priori Il prete trovato morto mercoledì 27 settembre in una stanza d’albergo in Sicilia si chiamava Danilo Priori. Il presbitero aveva 53 anni ed era un noto sacerdote dell’Arcidiocesi dell’Aquila. Si trovava a Isola delle Femmine per trascorrere le vacanze. Disposta dalla Procura l’autopsia sul corpo.

A cura di Eleonora Panseri

Don Danilo Priori, 53 anni (Foto Facebook)

Si chiamava Danilo Priori il prete trovato morto in una stanza d'albergo in Sicilia mercoledì 27 settembre. Il presbitero di 53 anni, romano, noto sacerdote dell’Arcidiocesi dell’Aquila in quiescenza, si trovava a Isola delle Femmine per trascorrere alcuni giorni nella località siciliana. Le indagini delle forze dell'ordine locali sono partite dopo il ritrovamento del corpo di don Danilo dentro la camera dell'hotel in cui alloggiava, riporta La Sicilia.

Don Danilo Priori era stato visto per l’ultima volta la sera precedente il decesso. Era rientrato in camera verso le 21 e non ne sarebbe uscito, né avrebbe ricevuto qualcuno nella sua stanza. Ad accorgersi della presenza del cadavere all’interno della doccia sarebbero stati i dipendenti della struttura che erano entrati in camera per le pulizie. Loro avrebbero chiamato il 112. Al momento, non si hanno certezze sulla morte del sacerdote: per chiarire cause e dinamica del decesso è stata disposta l’autopsia dalla Procura.

Don Danilo Priori (Foto Facebook)

Chi era il prete trovato morto in Sicilia

Don Danilo era un sacerdote molto noto nell’ambiente associativo de L'Aquila e nel mondo del volontariato. Si era inoltre appassionato alle decorazioni floreali, conseguendo un diploma all’Istituto italiano di decorazione floreale amatoriale e partecipando a corsi di arte floreale per la liturgia organizzati dalle Pie Discepole. Grazie a queste attività, era conosciuto come “il sacerdote che parla a Dio con i fiori”.

Sconvolti e profondamente addolorati dalla notizia i religiosi e i fedeli che conoscevano il sacerdote. La Chiesa de L'Aquila scrive sulla propria pagina Facebook: "Il Cardinale Arcivescovo, l'Arcivescovo Coadiutore e il Clero Aquilano esprimono il loro cordoglio per la prematura scomparsa di don Danilo Priori, già Parroco nei Comuni di Scoppito, Tornimparte, Cansatessa e San Francesco di Paola nel Comune dell'Aquila".

"È difficile salutarti. È complicato lasciarti andare. È strano non saperti più qui con i tuoi messaggi e la tua vicinanza, soprattutto in quei momenti in cui andavo un pochino giù e tu eri sempre lì a tirarmi su", scrive un utente sui social, allegando una foto del don durante un viaggio in India. Commenta invece un altro: "La notizia dell’improvvisa morte di Don Danilo Priori mi lascia molto triste. Troppo, tanto giovane per lasciare questo mondo".