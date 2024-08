video suggerito

Ruba auto della polizia a Genova e arriva a Piacenza, poi si schianta in piazza Un uomo questa mattina ha rubato una Skoda della Polizia Stradale dalle parti di Genova ed è riuscito arrivare indisturbato fino a Piacenza, 140 chilometri dopo.

A cura di Davide Falcioni

Un rocambolesco furto d'auto è andato in scena questa mattina tra la Liguria e l'Emilia Romagna: non si tratterebbe di una notizia particolarmente degna di nota se non fosse per il fatto che la vettura in questione era una volante della polizia che era stata rubata dalle parti di Genova e ritrovata a Piacenza.

Ma andiamo con ordine. Tutto ha avuto inizio intorno alle 5 di stamattina quando dalla sala radio di polizia e carabinieri è stata diffusa a tutte le unità una nota di ricerca di una Skoda station wagon della polizia stradale che era stata rubata nel pieno della notte in un'area di servizio autostrada dalle parti di Genova. Dopo ore di ricerche la vettura era stata segnalata in centro a Piacenza, a più di 140 chilometri di distanza. Una pattuglia del Nucleo radiomobile dei carabinieri l'ha intercettata in via San Bartolomeo ed ha dato inizio all'inseguimento, mentre arrivavano a tutta velocità anche le volanti della questura.

Come in un film d'azione le auto delle forze dell'ordine hanno sfrecciato per le strade di Piacenza finché il ladro non ha sbadatamente imboccato via Campagna contromano arrivando in piazza Borgo e poi lungo via Garibaldi e via Sant'Antonino, dirigendosi verso via Sopramuro, anche qui contromano e a gran velocità. Arrivato in piazzetta Plebiscito, il fuggitivo si è schiantato prima contro le fioriere in cemento, finendo poi contro una delle colonne di palazzo Inps.

Sceso al volo, è fuggito a piedi in via Mazzini mentre i carabinieri e gli agenti delle volanti lo hanno inseguito e bloccato in via Mentana. Per lui sono scattate immediatamente le manette e ora si trova in questura. Sono ancora da chiarire le circostanze del furto, come abbia fatto a impossessarsi della vettura della polizia stradale e perché si sia diretto proprio verso Piacenza.